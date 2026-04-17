ЦБ РФ: полный контроль над криптовалютами через посредников

Банк России последовательно формирует регуляторную среду, направленную на полный контроль над операциями с цифровыми валютами. Ключевым элементом этой стратегии является требование к гражданам использовать исключительно кастодиальные решения, предоставляемые лицензированными финансовыми посредниками. Регулятор открыто выразил свою позицию против применения некастодиальных (личных) криптовалютных кошельков, аргументируя это необходимостью обеспечения безопасности инвестиций и ответственности профессиональных участников рынка.

По мнению Центрального банка, использование личных кошельков снимает ответственность с финансовых структур, которые могли бы контролировать и гарантировать сохранность средств. Эта позиция была озвучена первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным на Биржевом форуме, где он подчеркнул неприятие ведомством концепции автономного хранения цифровых активов.

Почему ЦБ настаивает на посредниках?

Основная идея, которую продвигают российские власти, заключается в модели «ответственного инвестирования». В рамках этой модели финансовый посредник не только сопровождает сделки, но и берет на себя функции хранения активов. Предполагается, что новая инфраструктура будет опираться на уже существующие институты, такие как биржи, брокеры и депозитарии, которые будут выступать в роли централизованных хабов для операций с криптовалютами.

Внесенный в Государственную Думу законопроект «О цифровой валюте» уже очерчивает круг легальных участников рынка, и в этом списке отсутствует возможность для «холодного» хранения активов напрямую пользователями. Это означает, что все цифровые валюты в России должны будут храниться исключительно в специализированных депозитариях, находящихся под контролем регулятора.

Юристы отмечают, что текущая редакция законопроекта полностью игнорирует само существование некастодиальных кошельков, что создает правовую неопределенность для миллионов пользователей, уже владеющих криптовалютой. Ассоциация банков России, в свою очередь, призывает к смягчению требований и либерализации норм как для инвесторов, так и для профессиональных участников рынка, надеясь на внесение поправок ко второму чтению законопроекта.

Новые требования к отчетности и риски для пользователей

Ситуация усугубляется новыми требованиями Федеральной налоговой службы (ФНС). С 1 июня 2026 года вступят в силу правила, обязывающие россиян уведомлять ФНС об открытии криптокошельков на иностранных платформах. Основные требования включают:

Уведомление об открытии кошелька за рубежом в течение одного месяца.

Ежегодная отчетность обо всех операциях, совершенных с использованием таких кошельков.

Эксперты предупреждают о серьезных рисках, связанных с этими нововведениями. Добровольное раскрытие информации о владении криптовалютой может привести к постоянному надзору со стороны государственных органов. Более того, попытки вывода средств с российских платформ на мировые биржи могут быть расценены как подозрительные операции и привести к блокировке счетов из-за рисков, связанных с санкционным давлением.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для российских майнеров и инвесторов эти изменения означают ужесточение контроля и потенциальные ограничения на свободное распоряжение своими цифровыми активами. Если законопроект будет принят в текущей редакции, возможность использования некастодиальных кошельков для хранения добытой или приобретенной криптовалюты окажется под вопросом. Это может вынудить майнеров переводить свои активы на регулируемые платформы, что увеличит их зависимость от централизованных посредников и потенциально приведет к дополнительным комиссиям и бюрократическим процедурам. Кроме того, необходимость отчитываться перед ФНС о зарубежных кошельках создает дополнительные административные барьеры и риски для тех, кто предпочитает хранить активы вне российской юрисдикции. В условиях такого регулирования крайне важно внимательно следить за изменениями в законодательстве и, возможно, рассмотреть альтернативные стратегии управления своими криптоактивами.