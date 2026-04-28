Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора к детальной проработке правил для крипторынка к 2026 году. Основная цель — создание прозрачного коридора для легальных инвестиций и пресечение теневых операций.

Банк России планирует завершить формирование нормативной базы для регулирования криптовалютного рынка к 2026 году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Альфа-Саммите в Москве, подчеркнув, что регулятор «созрел» для детальной проработки правил игры на этом рынке. Это заявление прозвучало на фоне активных попыток властей РФ выработать единый подход к цифровым активам, которые, по курсу ЦБ РФ, торгуются около 90-95 ₽ за $1.

Хронология событий

Позиция Банка России в отношении криптовалют претерпевала значительные изменения. В январе 2022 года ЦБ РФ предлагал полный запрет на оборот и майнинг криптовалют на территории страны, аргументируя это высокими рисками для финансовой стабильности и защитой инвесторов. Однако, после обострения геополитической ситуации и введения масштабных санкций против России, цифровые активы стали рассматриваться как потенциальный инструмент для трансграничных расчетов, позволяющий обходить ограничения.

Уже в конце 2022 года риторика изменилась: Банк России и Минфин начали обсуждать возможность использования криптовалют для внешнеторговых операций. В 2023 году были предприняты шаги по легализации майнинга, а также обсуждались концепции экспериментальных правовых режимов для использования цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют. К началу 2024 года стало очевидно, что полный запрет невозможен, и регулятор сосредоточился на создании контролируемой среды. Набиуллина отметила, что «наша позиция по сути не поменялась», но произошел переход «от слов к делу» в части создания понятной нормативной базы. Это означает признание факта существования рынка и необходимости его интеграции в правовое поле, а не игнорирование или тотальный запрет.

Ключевые цифры и метрики

Хотя конкретные метрики по объему российского крипторынка остаются закрытыми, по оценкам различных аналитических агентств, ежегодный объем транзакций с участием российских пользователей может превышать $100 млрд. Значительная часть этих операций приходится на трансграничные переводы и инвестиции. Например, по данным Chainalysis за 2023 год, Россия занимала 9-е место в мире по объему криптотранзакций. Количество уникальных криптокошельков, связанных с российскими IP-адресами, по некоторым данным, превышает 10 млн. В редакции MinerWorld отмечают, что к 2026 году доля легализованных инвестиций в криптовалюты через российские площадки может достигнуть 20% от общего объема. При этом, глава ЦБ подчеркнула, что внутри страны единственным платежным средством остается рубль, что исключает использование криптовалют для внутренних расчетов.

Предполагается, что к 2026 году будет сформирован механизм, который позволит отделить легальные операции от теневых. Это включает в себя создание реестра операторов обмена цифровых активов, ужесточение требований к идентификации пользователей (KYC) и мониторинг транзакций в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Что говорят участники рынка

Представители криптоиндустрии и финансового сектора в целом положительно оценивают изменение риторики ЦБ. Многие считают, что это шаг к более зрелому и предсказуемому рынку. Например, Владимир Верхошинский, управляющий директор Альфа-Банка, в диалоге с Набиуллиной выразил надежду на скорейшее формирование четких правил. «Дать возможность честным игрокам инвестировать легально через российские площадки» — это ключевая задача, по словам главы ЦБ. Однако сохраняются опасения, что чрезмерно жесткое регулирование может задушить инновации и привести к уходу части рынка в серую зону. Некоторые эксперты указывают на опыт других стран, где попытки полного контроля привели к снижению конкурентоспособности местных криптопроектов. Сравнение с ситуацией в Китае, где полный запрет на криптовалюты привел к расцвету теневого рынка и миграции майнеров, часто приводится в дискуссиях.

Российский угол

Для российского майнера и инвестора эти изменения имеют прямое значение. Легализация крипторынка через создание «прозрачного коридора» для инвестиций может упростить налогообложение и доступ к банковским услугам. В настоящее время многие майнеры, особенно промышленные, сталкиваются с проблемами при легализации своих доходов. Например, в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг активно развивается, но вывод прибыли часто сопряжен с трудностями из-за отсутствия четких правовых механизмов. Будущее регулирование должно прояснить порядок уплаты НДФЛ (13% или 15% для доходов свыше 5 млн ₽) для физических лиц и налога на прибыль (20%) для юридических лиц, занимающихся майнингом или инвестированием в криптовалюты.

Также ожидается, что будет создан официальный реестр майнеров ФНС, что позволит государству контролировать объемы добычи и потребление электроэнергии. Это особенно актуально для регионов с дешевой электроэнергией, где майнинг создает нагрузку на энергосистему. Например, в Красноярском крае и Карелии уже обсуждаются лимиты потребления для майнинг-ферм. Для инвесторов появление регулируемых российских площадок может снизить риски, связанные с зарубежными биржами, и упростить процесс декларирования доходов. Однако, важно, чтобы новые правила не создавали избыточных барьеров для входа на рынок и не ограничивали конкуренцию.

В целом, заявление ЦБ РФ сигнализирует о переходе от конфронтационной к прагматичной политике в отношении криптовалют. Цель — не запретить, а контролировать и использовать потенциал цифровых активов в интересах экономики, одновременно минимизируя риски для финансовой системы и граждан.