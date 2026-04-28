Регулирование

ЦБ РФ: крипторынок будет регулироваться к 2026 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора к детальной проработке правил для крипторынка к 2026 году. Основная цель — создание прозрачного коридора для легальных инвестиций и пресечение теневых операций.

Банк России планирует завершить формирование нормативной базы для регулирования криптовалютного рынка к 2026 году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Альфа-Саммите в Москве, подчеркнув, что регулятор «созрел» для детальной проработки правил игры на этом рынке. Это заявление прозвучало на фоне активных попыток властей РФ выработать единый подход к цифровым активам, которые, по курсу ЦБ РФ, торгуются около 90-95 ₽ за $1.

Хронология событий

Позиция Банка России в отношении криптовалют претерпевала значительные изменения. В январе 2022 года ЦБ РФ предлагал полный запрет на оборот и майнинг криптовалют на территории страны, аргументируя это высокими рисками для финансовой стабильности и защитой инвесторов. Однако, после обострения геополитической ситуации и введения масштабных санкций против России, цифровые активы стали рассматриваться как потенциальный инструмент для трансграничных расчетов, позволяющий обходить ограничения. Подробнее — оборудование Bitmain.

Уже в конце 2022 года риторика изменилась: Банк России и Минфин начали обсуждать возможность использования криптовалют для внешнеторговых операций. В 2023 году были предприняты шаги по легализации майнинга, а также обсуждались концепции экспериментальных правовых режимов для использования цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют. К началу 2024 года стало очевидно, что полный запрет невозможен, и регулятор сосредоточился на создании контролируемой среды. Набиуллина отметила, что «наша позиция по сути не поменялась», но произошел переход «от слов к делу» в части создания понятной нормативной базы. Это означает признание факта существования рынка и необходимости его интеграции в правовое поле, а не игнорирование или тотальный запрет.

Ключевые цифры и метрики

Хотя конкретные метрики по объему российского крипторынка остаются закрытыми, по оценкам различных аналитических агентств, ежегодный объем транзакций с участием российских пользователей может превышать $100 млрд. Значительная часть этих операций приходится на трансграничные переводы и инвестиции. Например, по данным Chainalysis за 2023 год, Россия занимала 9-е место в мире по объему криптотранзакций. Количество уникальных криптокошельков, связанных с российскими IP-адресами, по некоторым данным, превышает 10 млн. В редакции MinerWorld отмечают, что к 2026 году доля легализованных инвестиций в криптовалюты через российские площадки может достигнуть 20% от общего объема. При этом, глава ЦБ подчеркнула, что внутри страны единственным платежным средством остается рубль, что исключает использование криптовалют для внутренних расчетов.

Предполагается, что к 2026 году будет сформирован механизм, который позволит отделить легальные операции от теневых. Это включает в себя создание реестра операторов обмена цифровых активов, ужесточение требований к идентификации пользователей (KYC) и мониторинг транзакций в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — модели MicroBT.

Что говорят участники рынка

Представители криптоиндустрии и финансового сектора в целом положительно оценивают изменение риторики ЦБ. Многие считают, что это шаг к более зрелому и предсказуемому рынку. Например, Владимир Верхошинский, управляющий директор Альфа-Банка, в диалоге с Набиуллиной выразил надежду на скорейшее формирование четких правил. «Дать возможность честным игрокам инвестировать легально через российские площадки» — это ключевая задача, по словам главы ЦБ. Однако сохраняются опасения, что чрезмерно жесткое регулирование может задушить инновации и привести к уходу части рынка в серую зону. Некоторые эксперты указывают на опыт других стран, где попытки полного контроля привели к снижению конкурентоспособности местных криптопроектов. Сравнение с ситуацией в Китае, где полный запрет на криптовалюты привел к расцвету теневого рынка и миграции майнеров, часто приводится в дискуссиях.

Российский угол

Для российского майнера и инвестора эти изменения имеют прямое значение. Легализация крипторынка через создание «прозрачного коридора» для инвестиций может упростить налогообложение и доступ к банковским услугам. В настоящее время многие майнеры, особенно промышленные, сталкиваются с проблемами при легализации своих доходов. Например, в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг активно развивается, но вывод прибыли часто сопряжен с трудностями из-за отсутствия четких правовых механизмов. Будущее регулирование должно прояснить порядок уплаты НДФЛ (13% или 15% для доходов свыше 5 млн ₽) для физических лиц и налога на прибыль (20%) для юридических лиц, занимающихся майнингом или инвестированием в криптовалюты.

Также ожидается, что будет создан официальный реестр майнеров ФНС, что позволит государству контролировать объемы добычи и потребление электроэнергии. Это особенно актуально для регионов с дешевой электроэнергией, где майнинг создает нагрузку на энергосистему. Например, в Красноярском крае и Карелии уже обсуждаются лимиты потребления для майнинг-ферм. Для инвесторов появление регулируемых российских площадок может снизить риски, связанные с зарубежными биржами, и упростить процесс декларирования доходов. Однако, важно, чтобы новые правила не создавали избыточных барьеров для входа на рынок и не ограничивали конкуренцию.

В целом, заявление ЦБ РФ сигнализирует о переходе от конфронтационной к прагматичной политике в отношении криптовалют. Цель — не запретить, а контролировать и использовать потенциал цифровых активов в интересах экономики, одновременно минимизируя риски для финансовой системы и граждан. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнинг-хостинг в дата-центре.

Частые вопросы

Когда ожидается полное регулирование крипторынка в России?
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует завершить формирование детальной нормативной базы для крипторынка к 2026 году. Этот срок указывает на поэтапный подход к интеграции цифровых активов в правовое поле страны.
Как изменится ситуация для российских майнеров и инвесторов?
Для майнеров и инвесторов в России ожидается создание «прозрачного коридора» для легальных операций. Это должно упростить налогообложение (НДФЛ 13%/15%, налог на прибыль 20%) и доступ к банковским услугам. Также возможно появление официального реестра майнеров ФНС и четких правил для промышленных площадок, например, в Иркутской области.
Можно ли будет использовать криптовалюты для внутренних расчетов в России?
Нет, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что внутри страны единственным законным платежным средством остается российский рубль. Криптовалюты не будут разрешены для внутренних расчетов, их использование будет ограничено инвестиционными и, возможно, трансграничными операциями.

