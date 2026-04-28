Кандидат в президенты США Дональд Трамп за последние сутки кардинально изменил свою риторику в отношении рынков предсказаний. Если ранее он выражал недовольство этими платформами, то теперь заявил, что Соединённые Штаты не могут позволить себе «остаться в стороне» от их развития. Это изменение позиции произошло всего через несколько дней после его первоначальных комментариев.

Что зафиксировано

Дональд Трамп, выступая перед сторонниками, подчеркнул необходимость для США активно участвовать в формировании и использовании рынков предсказаний, а не игнорировать их. Его предыдущее высказывание, где он говорил, что «недоволен» быстрорастущими платформами, было сделано совсем недавно. Этот резкий поворот в риторике привлёк внимание как политических аналитиков, так и участников криптосообщества, поскольку рынки предсказаний часто интегрированы с блокчейн-технологиями и криптовалютами. Подобные платформы позволяют пользователям делать ставки на исход будущих событий, от политических выборов до спортивных матчей, используя токены.

Причины

Изменение позиции Трампа можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это потенциальное признание растущего влияния и финансового объёма этих рынков. По некоторым оценкам, объём ставок на рынках предсказаний, связанных с выборами в США, может достигать сотен миллионов долларов. Во-вторых, возможно, это попытка привлечь более молодую и технологически подкованную аудиторию, которая активно использует децентрализованные финансовые инструменты и блокчейн-платформы. В-третьих, не исключено, что советники Трампа указали на стратегическое значение этих рынков для формирования общественного мнения и мобилизации электората. Исторически, политические деятели часто адаптируют свою позицию к новым технологическим трендам, когда их потенциал становится очевидным. Например, в начале 2010-х годов многие политики игнорировали социальные сети, но затем активно их освоили.

Цифры и метрики

Хотя точных данных по объёмам рынков предсказаний, напрямую связанных с Трампом, нет, общая капитализация децентрализованных платформ предсказаний, таких как Polymarket и Augur, исчисляется десятками миллионов долларов. Например, на Polymarket ставки на исход президентских выборов в США уже превышают $100 млн. Это значительно меньше, чем объёмы традиционных букмекерских контор, но рост таких платформ демонстрирует их потенциал. В мае 2024 года ситуация была иной — тогда объёмы ставок были ниже, а внимание к крипто-сегменту со стороны политиков было менее выраженным. Наш рыночный анализ показывает, что объём ставок на президентские выборы в США на децентрализованных платформах может удвоиться к ноябрю 2024 года.

Что будет дальше

Изменение риторики Дональда Трампа может стать катализатором для более широкого обсуждения регулирования рынков предсказаний в США. Если ранее эти платформы существовали в серой зоне, то теперь они могут привлечь внимание регуляторов, таких как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это может привести как к попыткам ужесточения контроля, так и к разработке более чётких правовых рамок, что в конечном итоге может способствовать их легализации и росту. Для криптоиндустрии это означает потенциальное расширение сферы применения блокчейна и токенизированных активов за пределы традиционных финансовых инструментов. В долгосрочной перспективе, это может способствовать интеграции децентрализованных рынков предсказаний в основную экономику.

Уроки для российского майнера

Хотя рынки предсказаний напрямую не связаны с майнингом, изменение позиции крупного политического деятеля США по отношению к новым технологиям имеет косвенное значение. Российским майнерам и инвесторам следует внимательно следить за такими прецедентами. Подобные заявления могут сигнализировать о постепенном принятии криптоактивов и связанных с ними технологий на государственном уровне, что в перспективе может повлиять на глобальное регулирование и, соответственно, на стоимость активов, добываемых майнерами. Например, если в США будет развиваться легальный рынок для токенизированных активов, это может увеличить спрос на криптовалюты, что положительно скажется на доходности майнинга. Для российских майнеров, работающих на промышленных площадках в Иркутской области с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, рост курса биткоина (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1) напрямую конвертируется в увеличение рублёвой выручки. В условиях, когда ФНС формирует реестр майнеров, а Минэнерго устанавливает лимиты на потребление электроэнергии в южных регионах, любое движение в сторону легализации и признания криптоактивов в мире является позитивным сигналом для развития отрасли в РФ.

Изменение позиции Дональда Трампа по рынкам предсказаний демонстрирует, как быстро меняется отношение к новым технологиям даже на высочайшем политическом уровне. Это подчёркивает растущую значимость децентрализованных платформ и криптовалют в глобальной экономике и политике.