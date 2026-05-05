Toncoin подорожал на 25% после передачи контроля над The Open Network команде Telegram и снижения комиссий в сети до минимальных значений.

Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что мессенджер берет на себя развитие блокчейна The Open Network (TON), став его крупнейшим валидатором. В ближайшие недели команда представит обновленный сайт ton.org, новые инструменты для разработчиков и улучшения производительности сети. На фоне новости цена Toncoin выросла на 25%, вернув актив в топ-20 криптовалют с капитализацией $4,6 млрд.

Что не так с привычным взглядом

Многие считают, что децентрализованные сети должны развиваться независимыми фондами или сообществами. Однако Telegram демонстрирует обратный подход: централизованная компания берет на себя ключевые функции в экосистеме TON, включая валидацию и стратегическое развитие. Подробнее — актуальные модели ASIC.

Реальные данные

Обновление Catchain 2.0, активированное 9 апреля, снизило комиссии в сети TON в шесть раз — они «приблизились к нулю», по словам Дурова. Это стало возможным благодаря ускорению производства блоков и увеличению доходности валидаторов. На момент публикации Toncoin торгуется на уровне $1,7, что на 25% выше суточной отметки.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основные выгодополучатели — инвесторы и держатели Toncoin, чьи активы резко выросли в цене. Для разработчиков снижение комиссий делает сеть более привлекательной для создания приложений. Однако независимые валидаторы могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны Telegram, который становится крупнейшим игроком в сети. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.

Российский контекст

Для российских инвесторов рост Toncoin означает увеличение рублёвой стоимости активов: при курсе ЦБ РФ около 95 ₽ за $1, капитализация TON превышает 437 млрд ₽. По нашим наблюдениям, российские разработчики активно интересуются экосистемой TON, учитывая её интеграцию с Telegram, который остается одним из самых популярных мессенджеров в стране.

В редакции MinerWorld отмечают, что передача контроля над TON команде Telegram может ускорить развитие экосистемы, но также повышает риски централизации сети. Это создает новые вызовы для децентрализованной философии блокчейна. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на оборудование Bitmain.