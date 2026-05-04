Том Ли: крипторынок завершил скрытую медвежью фазу

Соучредитель Fundstrat Том Ли считает, что крипторынок завершил скрытую медвежью фазу, а короткие позиции достигли уровней, характерных для рыночного дна.

За последние сутки соучредитель аналитической компании Fundstrat Том Ли заявил, что крипторынок завершил скрытую медвежью фазу. По его мнению, текущие показатели коротких позиций и оттока ликвидности соответствуют уровням, характерным для рыночного дна.

Что зафиксировано

Том Ли отметил, что доля коротких позиций на крипторынке достигла значений, которые исторически совпадают с рыночными минимумами. Аналогичные показатели наблюдались в декабре 2018 года и марте 2020 года, после чего следовали значительные восстановления.

Причины

Основной причиной завершения медвежьей фазы Ли называет переизбыток защитных стратегий среди инвесторов. Исторически рынки движутся в сторону максимальных убытков для большинства участников, что сейчас и наблюдается. Кроме того, аналитик выделяет восстановление ликвидности в США как позитивный фактор.

Цифры и метрики

  • Доля коротких позиций: 3.5% от общего объёма торгов
  • Отток ликвидности: снижение на 15% за последний месяц
  • Глобальная денежная масса M2: рекордные $21.6 трлн

Что будет дальше

В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация напоминает начало 2019 года, когда после длительного снижения рынок начал восстанавливаться. Ожидается, что в ближайшие месяцы крипторынок может показать рост на 30-50% от текущих уровней.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров текущая ситуация открывает возможности для увеличения доходности. При среднем промышленном тарифе в 4 ₽/кВт·ч в регионах с дешёвой электроэнергией (Хакасия, Иркутская область) рентабельность майнинга BTC может вырасти до 25-30% в рублях по курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1. Однако важно учитывать новые требования ФНС к регистрации майнинговой деятельности.

Частые вопросы

Как текущая ситуация повлияет на доходность майнинга в России?
При среднем промышленном тарифе 4 ₽/кВт·ч в регионах с дешёвой электроэнергией рентабельность майнинга BTC может вырасти до 25-30% в рублях.
Какие показатели указывают на завершение медвежьей фазы?
Доля коротких позиций достигла 3.5%, что соответствует историческим минимумам рынка. Отток ликвидности снизился на 15% за месяц.
Какие регионы России наиболее выгодны для майнинга?
Хакасия и Иркутская область с промышленными тарифами около 3-5 ₽/кВт·ч остаются наиболее привлекательными для майнинговых операций.

