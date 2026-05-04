За последние сутки соучредитель аналитической компании Fundstrat Том Ли заявил, что крипторынок завершил скрытую медвежью фазу. По его мнению, текущие показатели коротких позиций и оттока ликвидности соответствуют уровням, характерным для рыночного дна.
Что зафиксировано
Том Ли отметил, что доля коротких позиций на крипторынке достигла значений, которые исторически совпадают с рыночными минимумами. Аналогичные показатели наблюдались в декабре 2018 года и марте 2020 года, после чего следовали значительные восстановления.
Причины
Основной причиной завершения медвежьей фазы Ли называет переизбыток защитных стратегий среди инвесторов. Исторически рынки движутся в сторону максимальных убытков для большинства участников, что сейчас и наблюдается. Кроме того, аналитик выделяет восстановление ликвидности в США как позитивный фактор.
Цифры и метрики
- Доля коротких позиций: 3.5% от общего объёма торгов
- Отток ликвидности: снижение на 15% за последний месяц
- Глобальная денежная масса M2: рекордные $21.6 трлн
Что будет дальше
В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация напоминает начало 2019 года, когда после длительного снижения рынок начал восстанавливаться. Ожидается, что в ближайшие месяцы крипторынок может показать рост на 30-50% от текущих уровней.
Уроки для российского майнера
Для российских майнеров текущая ситуация открывает возможности для увеличения доходности. При среднем промышленном тарифе в 4 ₽/кВт·ч в регионах с дешёвой электроэнергией (Хакасия, Иркутская область) рентабельность майнинга BTC может вырасти до 25-30% в рублях по курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1. Однако важно учитывать новые требования ФНС к регистрации майнинговой деятельности.
