Токен WLFI, связанный с Дональдом Трампом, упал на 13% после запуска спорного предложения по управлению проектом.

Токен WLFI, поддерживаемый бывшим президентом США Дональдом Трампом, потерял 13% своей стоимости после запуска спорного предложения по управлению проектом. Инвесторы, участвовавшие в предварительной продаже, утверждают, что введение двухлетнего периода блокировки и линейного графика разблокировки токенов является обманом.

Что не так с привычным взглядом

Многие инвесторы ожидали, что их токены будут разблокированы сразу после запуска проекта. Однако новое предложение предполагает двухлетний период блокировки и постепенную разблокировку токенов в течение следующих 24 месяцев.

Реальные данные

Согласно данным CoinMarketCap, цена токена WLFI упала на 13% за последние 24 часа. Объём торгов составил $2.5 млн, что указывает на значительное давление со стороны продавцов.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Введение двухлетнего периода блокировки выгодно команде проекта, так как это снижает давление на рынок со стороны крупных инвесторов. Однако для мелких инвесторов это означает замороженные средства на длительный срок.

Российский контекст

В России подобные ситуации регулируются ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который предусматривает защиту прав инвесторов. По нашим наблюдениям, российские инвесторы всё чаще обращают внимание на проекты с прозрачными условиями разблокировки токенов.

Кроме того, курс рубля к доллару на момент публикации составляет около 90-95 ₽ за $1, что делает инвестиции в подобные проекты менее привлекательными для российских инвесторов.