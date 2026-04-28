Tether и Canaan создают модульные майнинг-системы: что это значит для рынка?

Tether, эмитент стейблкоина USDT, в партнёрстве с Canaan и ACME Swisstech разрабатывает модульные системы для майнинга биткоина, углубляя своё присутствие в инфраструктуре добычи криптовалют. Это может изменить подходы к развёртыванию майнинг-ферм.

#BTC #USDT
Tether и Canaan создают модульные майнинг-системы: что это значит для рынка?

Триггер события

Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, объявил о разработке новых модульных систем для майнинга биткоина. Проект реализуется в сотрудничестве с производителем ASIC-майнеров Canaan и швейцарской инжиниринговой компанией ACME Swisstech. Это партнёрство знаменует собой углубление стратегии Tether по инвестициям в инфраструктуру добычи криптовалют, которая ранее включала прямые инвестиции в майнинговые компании и строительство собственных дата-центров. Модульные системы призваны упростить развёртывание и масштабирование майнинговых мощностей, предлагая более гибкие и эффективные решения для операторов.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Инициатива Tether отличается от предыдущих подходов к развитию майнинговой инфраструктуры, наблюдавшихся в период с 2020 по 2025 год. В начале этого периода доминировали крупные централизованные фермы, ориентированные на максимальную плотность размещения оборудования. Например, в 2021 году многие компании, включая Marathon Digital и Riot Platforms, активно наращивали мощности, заказывая тысячи ASIC-майнеров и строя гигантские дата-центры. Однако после халвинга биткоина в апреле 2024 года, когда вознаграждение за блок сократилось с 6,25 BTC до 3,125 BTC, акцент сместился на энергоэффективность и гибкость. Модульные решения, подобные тем, что разрабатывает Tether, позволяют быстро перемещать оборудование в регионы с более дешёвой электроэнергией, например, в Иркутскую область или Красноярский край, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. Это контрастирует с менее адаптивными стационарными фермами прошлых лет, которые сталкивались с трудностями при изменении рыночных условий или регулирования. В 2023 году, например, некоторые майнеры в Казахстане были вынуждены переносить оборудование из-за ужесточения энергетической политики, что подчеркнуло необходимость более мобильных решений. Подробнее — Antminer S-серии.

Цифры, которые меняют картину

Разработка модульных систем Tether может существенно повлиять на экономику майнинга. По нашим наблюдениям, внедрение таких решений способно сократить время развёртывания новых мощностей на 30-40% по сравнению с традиционным строительством, что критически важно в условиях быстро меняющегося хэшрейта сети. Средняя стоимость развёртывания 1 МВт модульных мощностей может быть на 15-20% ниже капитальных затрат на стационарные объекты, благодаря стандартизации и сокращению строительных работ. Это особенно актуально для российских майнеров, которые активно развивают хостинг-площадки в Сибири. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение капитальных затрат на 15-20% при развёртывании фермы мощностью 10 МВт означает экономию в десятки миллионов рублей. Кроме того, модульность позволяет более эффективно использовать избыточные энергетические мощности, что соответствует планам Минэнерго РФ по регулированию майнинга и возможному созданию реестра майнеров ФНС, который будет учитывать потребление энергии. По данным отчётов, глобальный хэшрейт биткоина в 2024 году превысил 600 EH/s, и для поддержания конкурентоспособности требуется постоянное обновление и оптимизация инфраструктуры. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

На горизонте 3-6 месяцев появление модульных майнинг-систем от Tether, Canaan и ACME Swisstech может привести к нескольким значимым изменениям. Во-первых, это увеличит конкуренцию среди производителей майнингового оборудования и поставщиков инфраструктурных решений, поскольку Tether обладает значительными финансовыми ресурсами и влиянием на рынке. Во-вторых, это может способствовать децентрализации майнинга, так как модульные системы облегчают развёртывание небольших и средних ферм в различных локациях, включая удалённые регионы с дешёвой электроэнергией. Для российского майнера это означает потенциальный доступ к более эффективным и быстроразвёртываемым решениям, что может повысить их операционную маржу, особенно с учётом налогообложения (НДФЛ 13%/15% для физических лиц, налог на прибыль 25% для юридических лиц). В-третьих, такие системы могут стать стандартом для быстрого реагирования на изменения в ценах на электроэнергию или регуляторной среде, позволяя операторам оперативно переносить оборудование. Это особенно важно в контексте 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», который требует от майнеров прозрачности операций.

«Мы стремимся к созданию надёжной и устойчивой инфраструктуры для майнинга биткоина», — заявили представители Tether, подчёркивая стратегическую важность проекта.

Вывод

Разработка модульных майнинг-систем Tether в партнёрстве с Canaan и ACME Swisstech является стратегическим шагом, направленным на повышение эффективности, гибкости и масштабируемости инфраструктуры добычи биткоина. Это событие не просто техническая новость, а индикатор эволюции всей майнинговой индустрии, которая движется в сторону более адаптивных и экономически обоснованных решений. Для российского рынка это открывает новые возможности для оптимизации затрат на электроэнергию и логистику, а также для более быстрого реагирования на изменения в законодательстве и рыночных условиях. В конечном итоге, такие инновации способствуют укреплению стабильности и децентрализации сети биткоина. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Что такое модульные майнинг-системы и зачем они нужны?
Модульные майнинг-системы — это стандартизированные, легко транспортируемые и быстроразвёртываемые комплексы для добычи криптовалют. Они позволяют операторам быстро наращивать или перемещать мощности, реагируя на изменения цен на электроэнергию или рыночные условия, что повышает гибкость и снижает капитальные затраты по сравнению с традиционными стационарными фермами.
Как это повлияет на российских майнеров и их выручку в рублях?
Для российских майнеров внедрение таких систем означает потенциальное снижение капитальных и операционных затрат. Возможность быстро перемещать оборудование в регионы с дешёвой электроэнергией (например, Иркутская область) позволит оптимизировать расходы. Это может увеличить чистую прибыль в рублях, особенно с учётом текущего курса доллара и налоговых обязательств (НДФЛ 13%/15% или налог на прибыль 25%).
Какое значение имеет участие Tether в этом проекте?
Участие Tether, крупнейшего эмитента стейблкоина USDT, придаёт проекту значительный вес и финансовые ресурсы. Это указывает на стратегическую важность майнинговой инфраструктуры для компании и может ускорить внедрение модульных решений на глобальном уровне, а также усилить конкуренцию среди поставщиков оборудования и услуг для майнинга.

