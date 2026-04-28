Триггер события

Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, объявил о разработке новых модульных систем для майнинга биткоина. Проект реализуется в сотрудничестве с производителем ASIC-майнеров Canaan и швейцарской инжиниринговой компанией ACME Swisstech. Это партнёрство знаменует собой углубление стратегии Tether по инвестициям в инфраструктуру добычи криптовалют, которая ранее включала прямые инвестиции в майнинговые компании и строительство собственных дата-центров. Модульные системы призваны упростить развёртывание и масштабирование майнинговых мощностей, предлагая более гибкие и эффективные решения для операторов.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Инициатива Tether отличается от предыдущих подходов к развитию майнинговой инфраструктуры, наблюдавшихся в период с 2020 по 2025 год. В начале этого периода доминировали крупные централизованные фермы, ориентированные на максимальную плотность размещения оборудования. Например, в 2021 году многие компании, включая Marathon Digital и Riot Platforms, активно наращивали мощности, заказывая тысячи ASIC-майнеров и строя гигантские дата-центры. Однако после халвинга биткоина в апреле 2024 года, когда вознаграждение за блок сократилось с 6,25 BTC до 3,125 BTC, акцент сместился на энергоэффективность и гибкость. Модульные решения, подобные тем, что разрабатывает Tether, позволяют быстро перемещать оборудование в регионы с более дешёвой электроэнергией, например, в Иркутскую область или Красноярский край, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. Это контрастирует с менее адаптивными стационарными фермами прошлых лет, которые сталкивались с трудностями при изменении рыночных условий или регулирования. В 2023 году, например, некоторые майнеры в Казахстане были вынуждены переносить оборудование из-за ужесточения энергетической политики, что подчеркнуло необходимость более мобильных решений.

Цифры, которые меняют картину

Разработка модульных систем Tether может существенно повлиять на экономику майнинга. По нашим наблюдениям, внедрение таких решений способно сократить время развёртывания новых мощностей на 30-40% по сравнению с традиционным строительством, что критически важно в условиях быстро меняющегося хэшрейта сети. Средняя стоимость развёртывания 1 МВт модульных мощностей может быть на 15-20% ниже капитальных затрат на стационарные объекты, благодаря стандартизации и сокращению строительных работ. Это особенно актуально для российских майнеров, которые активно развивают хостинг-площадки в Сибири. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение капитальных затрат на 15-20% при развёртывании фермы мощностью 10 МВт означает экономию в десятки миллионов рублей. Кроме того, модульность позволяет более эффективно использовать избыточные энергетические мощности, что соответствует планам Минэнерго РФ по регулированию майнинга и возможному созданию реестра майнеров ФНС, который будет учитывать потребление энергии. По данным отчётов, глобальный хэшрейт биткоина в 2024 году превысил 600 EH/s, и для поддержания конкурентоспособности требуется постоянное обновление и оптимизация инфраструктуры.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

На горизонте 3-6 месяцев появление модульных майнинг-систем от Tether, Canaan и ACME Swisstech может привести к нескольким значимым изменениям. Во-первых, это увеличит конкуренцию среди производителей майнингового оборудования и поставщиков инфраструктурных решений, поскольку Tether обладает значительными финансовыми ресурсами и влиянием на рынке. Во-вторых, это может способствовать децентрализации майнинга, так как модульные системы облегчают развёртывание небольших и средних ферм в различных локациях, включая удалённые регионы с дешёвой электроэнергией. Для российского майнера это означает потенциальный доступ к более эффективным и быстроразвёртываемым решениям, что может повысить их операционную маржу, особенно с учётом налогообложения (НДФЛ 13%/15% для физических лиц, налог на прибыль 25% для юридических лиц). В-третьих, такие системы могут стать стандартом для быстрого реагирования на изменения в ценах на электроэнергию или регуляторной среде, позволяя операторам оперативно переносить оборудование. Это особенно важно в контексте 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», который требует от майнеров прозрачности операций.

«Мы стремимся к созданию надёжной и устойчивой инфраструктуры для майнинга биткоина», — заявили представители Tether, подчёркивая стратегическую важность проекта.

Вывод

Разработка модульных майнинг-систем Tether в партнёрстве с Canaan и ACME Swisstech является стратегическим шагом, направленным на повышение эффективности, гибкости и масштабируемости инфраструктуры добычи биткоина. Это событие не просто техническая новость, а индикатор эволюции всей майнинговой индустрии, которая движется в сторону более адаптивных и экономически обоснованных решений. Для российского рынка это открывает новые возможности для оптимизации затрат на электроэнергию и логистику, а также для более быстрого реагирования на изменения в законодательстве и рыночных условиях. В конечном итоге, такие инновации способствуют укреплению стабильности и децентрализации сети биткоина.