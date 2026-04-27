MicroStrategy замедлила темпы покупки биткоинов на 91% после мартовского всплеска

Компания MicroStrategy, один из крупнейших корпоративных держателей биткоинов, существенно снизила объемы приобретения первой криптовалюты. В апреле 2024 года темпы покупки BTC упали на 91% по сравнению с мартом. Это произошло после того, как в марте компания совершила крупнейшую за последние 16 месяцев покупку, пополнив свои резервы на значительную сумму.

Согласно последним данным, в апреле MicroStrategy приобрела всего 122 биткоина, потратив на это около 7,8 миллиона долларов. Средняя цена покупки составила приблизительно 64 119 долларов за монету. Для сравнения, в марте компания добавила в свой портфель 9 245 BTC, что обошлось ей в 623 миллиона долларов при средней цене 67 382 доллара за биткоин. Это мартовское приобретение стало самым крупным с декабря 2022 года.

Общее количество биткоинов, находящихся на балансе MicroStrategy, достигло 214 400 BTC. Общая сумма инвестиций компании в биткоин составляет примерно 7,53 миллиарда долларов, а средняя цена покупки всех активов — 35 160 долларов за монету. Это означает, что на текущий момент MicroStrategy демонстрирует значительную нереализованную прибыль по своим инвестициям.

Снижение темпов покупок может быть связано с несколькими факторами. В марте MicroStrategy активно использовала средства, привлеченные через размещение конвертируемых облигаций, для финансирования своих биткоин-приобретений. В апреле таких крупных размещений не наблюдалось, что могло повлиять на доступный капитал для новых покупок. Кроме того, динамика рынка биткоина также могла сыграть свою роль. После достижения исторического максимума выше 73 000 долларов в середине марта, цена BTC демонстрировала коррекцию, что могло побудить компанию к более осторожной стратегии.

MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора стала пионером среди публичных компаний, инвестирующих в биткоин как основной резервный актив. Их стратегия заключается в постоянном накоплении BTC, используя различные финансовые инструменты, включая выпуск долговых обязательств и продажу акций. Этот подход сделал компанию своего рода прокси-ETF для инвесторов, желающих получить доступ к биткоину через фондовый рынок до появления спотовых биткоин-ETF в США.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ, следящих за рынком криптовалют, замедление темпов покупок MicroStrategy является важным индикатором. Хотя это не означает отказ компании от своей биткоин-стратегии, это может указывать на период консолидации или пересмотра тактики в условиях текущей рыночной волатильности. Крупные институциональные игроки, такие как MicroStrategy, оказывают значительное влияние на настроения рынка. Снижение их активности может временно уменьшить давление покупателей, что потенциально может привести к стабилизации или даже небольшой коррекции цен на биткоин. Майнерам стоит учитывать, что такие изменения в динамике спроса со стороны крупных игроков могут косвенно влиять на прибыльность майнинга, особенно в периоды, когда цена BTC колеблется. Важно продолжать отслеживать не только действия MicroStrategy, но и общую макроэкономическую ситуацию, а также приток средств в спотовые биткоин-ETF, которые сейчас являются ключевыми драйверами спроса.