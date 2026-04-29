Четыре крупнейшие технологические компании подтвердили планы инвестировать $100 млрд в развитие ИИ до 2026 года. Это может ускорить внедрение блокчейн-решений в корпоративные процессы.

Технологические гиганты из списка Mag 7 — Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft — подтвердили планы инвестировать $100 млрд в развитие искусственного интеллекта до 2026 года. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это эквивалентно 9-9.5 трлн рублей.

Хронология событий

В среду, 29 апреля 2026 года, компании опубликовали квартальные отчёты. Все четыре гиганта подтвердили, что их многомиллиардные инвестиции в ИИ остаются в силе. Например, Microsoft выделила $20 млрд на развитие облачных сервисов с интеграцией ИИ, а Meta — $15 млрд на создание метавселенной.

Ключевые цифры и метрики

Общий объём инвестиций в ИИ до 2026 года — $100 млрд

Доля Microsoft — $20 млрд

Доля Meta — $15 млрд

Рост рынка ИИ-решений к 2026 году — 25% годовых

Что говорят участники рынка

«Инвестиции в ИИ — это не только технологический прорыв, но и возможность для интеграции блокчейн-решений в корпоративные процессы», — заявил представитель Microsoft.

Российский угол

В России развитие ИИ также набирает обороты. По данным Минцифры, к 2026 году объём инвестиций в ИИ-проекты составит 1 трлн рублей. В Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч, уже действуют несколько дата-центров, специализирующихся на машинном обучении.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост инвестиций в ИИ может стимулировать спрос на блокчейн-решения для обеспечения безопасности данных и управления смарт-контрактами.