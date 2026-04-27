TD Cowen подтвердила рейтинг «Покупать» для Smarter Web Company

Аналитическая компания TD Cowen подтвердила свою рекомендацию «Покупать» для акций Smarter Web Company, подчеркнув её устойчивое положение на рынке. По мнению экспертов, Smarter Web Company остаётся единственным в Великобритании публично торгуемым предприятием, которое в значительных масштабах использует биткоин в качестве казначейского актива.

Эта оценка подчёркивает растущий интерес традиционных финансовых институтов к компаниям, интегрирующим криптовалюты в свои балансы. Smarter Web Company, будучи зарегистрированной в Великобритании, предоставляет инвесторам уникальную возможность получить опосредованное воздействие на биткоин через регулируемый фондовый рынок. В условиях, когда многие крупные корпорации по всему миру рассматривают или уже внедрили биткоин в свои казначейские стратегии, статус Smarter Web Company как лидера в своём регионе становится особенно значимым.

Использование биткоина в качестве казначейского актива предполагает, что компания держит часть своих резервов в этой криптовалюте, стремясь защититься от инфляции фиатных валют или получить выгоду от потенциального роста стоимости цифрового актива. Такой подход, хотя и сопряжён с волатильностью криптовалютного рынка, может быть привлекателен для инвесторов, ищущих альтернативные способы диверсификации портфеля или доступа к криптоактивам без прямого владения ими.

Аналитики TD Cowen, вероятно, основывают свою рекомендацию на нескольких факторах, включая финансовые показатели Smarter Web Company, её стратегию управления активами и общие перспективы рынка криптовалют. Подтверждение рейтинга «Покупать» свидетельствует об уверенности в долгосрочном потенциале компании и её способности эффективно управлять своими биткоин-резервами в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ, интересующихся криптовалютным рынком, новость о Smarter Web Company может служить индикатором растущей институциональной интеграции биткоина в мировую экономику. Хотя прямые инвестиции в акции британской компании могут быть затруднены из-за санкционных ограничений, это событие подтверждает тренд на признание биткоина как легитимного актива. Для майнеров из региона это означает, что спрос на добытый биткоин со стороны крупных компаний и фондов продолжает расти, что потенциально поддерживает его стоимость в долгосрочной перспективе. Это также подчёркивает важность диверсификации и поиска надёжных способов хранения добытых активов.