Федеральный суд США вынес решение, согласно которому мемкоин $JENNER, запущенный известной медиаперсоной Caitlyn Jenner, не может быть классифицирован как ценная бумага. Это постановление было сделано в рамках коллективного иска, поданного против проекта.

Иск был подан группой инвесторов, которые утверждали, что выпуск и продвижение токена $JENNER нарушает законодательство о ценных бумагах. Однако суд не согласился с этими доводами, сославшись на отсутствие признаков, характерных для традиционных ценных бумаг.

Мемкоин $JENNER был запущен в мае 2023 года и быстро привлёк внимание как криптосообщества, так и широкой публики. Caitlyn Jenner активно продвигала токен через свои социальные сети, что вызвало как интерес, так и критику.

Это решение суда может стать важным прецедентом для других мемкоинов и криптопроектов, которые часто сталкиваются с аналогичными обвинениями со стороны регуляторов и инвесторов.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это решение подчеркивает важность понимания правового статуса криптоактивов. Хотя в США $JENNER не признан ценной бумагой, в других юрисдикциях подход может быть иным. Инвесторам стоит внимательно изучать законодательство своей страны перед вложениями в подобные активы.