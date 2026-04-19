Калифорнийский суд принял решение в пользу олимпийской чемпионки Кейтлин Дженнер, отклонив коллективный иск инвесторов. Истцы утверждали, что выпущенный ею мемкоин JENNER является ценной бумагой, однако суд с этим не согласился.

Дело касалось токена JENNER, который был запущен в июне 2023 года. Инвесторы обвиняли Дженнер в нарушении законодательства о ценных бумагах, утверждая, что она не предоставила необходимую информацию о рисках. Однако суд постановил, что токен не подпадает под определение ценной бумаги, а значит, требования истцов необоснованны.

Кейтлин Дженнер, известная как олимпийская чемпионка и медийная личность, активно продвигала свой токен через социальные сети. JENNER позиционировался как мемкоин, вдохновлённый популярными криптовалютами, такими как Dogecoin и Shiba Inu. Однако его выпуск вызвал споры среди инвесторов и регуляторов.

Это решение суда может стать важным прецедентом для криптоиндустрии, особенно в свете усиления регулирования в США. Оно подчеркивает сложность классификации цифровых активов и необходимость чётких законодательных рамок.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка это решение служит напоминанием о важности понимания правового статуса цифровых активов. Мемкоины, такие как JENNER, часто воспринимаются как спекулятивные инструменты, однако их юридическая природа может существенно отличаться от традиционных ценных бумаг. Перед инвестированием в подобные проекты стоит тщательно изучать их правовые аспекты и риски.