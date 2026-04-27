Strive увеличивает корпоративные резервы биткоина

Компания Strive, один из крупнейших корпоративных держателей биткоина, объявила о значительном пополнении своих криптоактивов. Согласно последним данным, Strive приобрела 789 BTC, что позволило ей превысить отметку в 14 000 BTC в своих корпоративных резервах. Это событие укрепляет позицию компании как девятого по величине корпоративного держателя биткоина в мире.

Приобретение такого объёма биткоинов подчёркивает продолжающуюся стратегию Strive по интеграции первой криптовалюты в свой баланс. Подобные действия крупных компаний часто рассматриваются рынком как индикатор растущего институционального интереса и доверия к биткоину как к средству сохранения стоимости и долгосрочному инвестиционному активу. На фоне общей волатильности рынка криптовалют, последовательное накопление BTC демонстрирует уверенность руководства Strive в фундаментальной ценности и перспективах роста биткоина.

Параллельно с этим, Strive предприняла шаги по оптимизации своей финансовой политики в отношении привилегированных акций. Недавно компания сузила торговый диапазон для своих привилегированных акций, одновременно увеличив ежемесячную дивидендную доходность до 12,75%. Эти меры могут быть направлены на повышение привлекательности акций для инвесторов и оптимизацию структуры капитала компании. Сочетание агрессивной стратегии накопления биткоинов с активным управлением традиционными финансовыми инструментами свидетельствует о комплексном подходе Strive к управлению активами и привлечению капитала.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют, а также для майнеров, подобные новости из-за рубежа имеют большое значение. Увеличение корпоративных резервов биткоина крупными игроками, такими как Strive, способствует укреплению общей капитализации рынка и повышению его стабильности. Это может служить позитивным сигналом для инвесторов и майнеров, указывая на долгосрочный потенциал роста биткоина и его признание в качестве легитимного актива.

Для майнеров в России и СНГ, стабильный рост спроса со стороны институциональных инвесторов означает потенциальное поддержание высоких цен на биткоин, что напрямую влияет на рентабельность их деятельности. В условиях постоянно меняющегося регулирования и стоимости электроэнергии, уверенность в долгосрочной ценности добываемой криптовалюты является ключевым фактором. Приобретения такого масштаба подтверждают, что крупные компании продолжают рассматривать биткоин как стратегический актив, что может способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры майнинга и привлечению инвестиций в отрасль.