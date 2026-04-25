Перезапуск Potion Alpha: от мемкоинов к глобальному трейдингу

Крупное криптотрейдинг-сообщество Potion Alpha, объединяющее свыше 110 000 участников, объявило о масштабном перезапуске. Это событие ознаменовано сменой руководства и значительными инвестициями, ключевую роль в которых сыграла компания Stratosphere. В консорциум инвесторов также вошел известный криптоаналитик Mac (@MacnBTC) и ряд других стратегических партнеров.

В рамках новой структуры консорциум, возглавляемый Stratosphere, приобрел контрольный пакет акций Potion Alpha, составивший 70%. Это обеспечивает мажоритарное владение и определяет вектор развития сообщества на новом этапе. Основатель Potion Alpha, Габриэле Лейва, известный как Orangie, сохранит свою позицию и продолжит руководить сообществом.

Изначально Potion Alpha завоевала популярность благодаря доминированию в сфере торговли мемкоинами, создав одно из наиболее успешных коммерческих трейдинг-сообществ на рынке. Теперь же платформа выходит за рамки своей первоначальной специализации, трансформируясь в многофункциональную площадку для торговли различными активами. В ее фокусе окажутся бессрочные фьючерсы, акции, рынки прогнозов, сырьевые товары и макроэкономический анализ.

«Рынок изменился. Трейдеры больше не ограничиваются одной нишей», — прокомментировал Orangie, основатель Potion Alpha. — «Мы создали нечто особенное с мемкоинами. Теперь мы направляем эту же энергию на все сферы финансов».

Новая стратегия и расширение возможностей

Расширение Potion Alpha поддерживается Stratosphere и новыми партнерами, что подразумевает значительные улучшения инфраструктуры, контента и привлечение новых талантов. Эти изменения отражают переход к более структурированному и мультиактивному подходу к трейдингу, нацеленному на повышение эффективности доступа участников к рыночным возможностям и их реализации.

Ключевые нововведения включают:

Расширенное покрытие рынков: Теперь сообщество будет предлагать аналитику и торговые идеи по мемкоинам, бессрочным фьючерсам, акциям, рынкам прогнозов, сырьевым товарам и макроэкономическому анализу. К команде присоединился Pingu Charts (@PinguCharts), опытный трейдер с 10-летним стажем в торговле бессрочными фьючерсами и техническом анализе.

Новые системы контента: Ежедневный рыночный обзор, формируемый с помощью автоматизированного интеллекта, будет предоставлять наиболее актуальные данные каждое утро. Структурированные «альфа-коллы» будут проводиться в течение дня по всем охватываемым рынкам, дополняясь еженедельным письменным анализом, обеспечивающим глубокое освещение ключевых тенденций.

Прямые эфиры: Несколько раз в неделю будут проходить живые сессии с разбором рынков, обзорами сделок и сессиями вопросов и ответов с сообществом.

Индивидуальный онбординг: Новые участники будут проходить персонализированный процесс адаптации с помощью консьерж-системы, которая подбирает контент, наиболее соответствующий их торговому стилю.

Новая ценовая политика: Элитное членство теперь стоит 99 долларов в месяц или 69 долларов в месяц при годовой подписке. Предоставляется 3-дневный бесплатный пробный период с полным доступом к элитным каналам.

Привлечение экспертов: Mac (@MacnBTC) присоединяется к Potion Alpha в качестве эксклюзивного приглашенного автора, предоставляя сообществу анализ рынка и макроэкономические обзоры. Mello (@mellometrics) будет выступать в роли постоянного советника, способствуя развитию и росту Potion Alpha.

Партнерство с WallStreetBets: Potion Alpha заключила партнерство с сообществом WallStreetBets, что открывает доступ к одной из крупнейших онлайн-аудиторий розничных трейдеров.

Сообщество Potion Alpha по-прежнему предлагает бесплатное участие, предоставляя доступ к открытым каналам Discord, обсуждениям и некоторым «альфа-коллам». Элитное членство открывает доступ к закрытым каналам, торговым сигналам и инструментам, предоставляя розничным трейдерам структурированную аналитику и прямые перспективы по различным сегментам рынка.

Что это значит для криптосообщества и инвесторов из РФ/СНГ

Для русскоязычных инвесторов и трейдеров, особенно тех, кто интересуется криптовалютами, расширение Potion Alpha означает появление новой, более комплексной платформы для получения аналитики и торговых идей. Переход от узкой специализации на мемкоинах к широкому спектру активов, включая традиционные рынки, может быть привлекателен для диверсификации портфеля и получения более глубокого понимания глобальных финансовых процессов. Участие известных аналитиков и партнерство с крупными сообществами, такими как WallStreetBets, повышает авторитет и потенциальную ценность предоставляемой информации. Однако, как и всегда, при принятии инвестиционных решений необходимо проявлять должную осмотрительность и учитывать все риски, связанные с высокой волатильностью криптовалютного рынка и геополитическими факторами, влияющими на доступность и регулирование криптоактивов в регионе РФ/СНГ.