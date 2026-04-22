Британская платформа Stratiphy восстанавливает возможность инвестировать в криптовалютные ETN через индивидуальные сберегательные счета (ISA) без уплаты налогов, после того как изменения в правилах HMRC ограничили доступ розничных инвесторов к таким продуктам.

Stratiphy возобновляет доступ к крипто-ETN без налогов для инвесторов из Великобритании

Британская инвестиционная платформа Stratiphy объявила о возобновлении доступа к криптовалютным биржевым нотам (ETN) через индивидуальные сберегательные счета (ISA), позволяя розничным инвесторам в Великобритании инвестировать в цифровые активы без уплаты налогов. Это решение стало ответом на недавние изменения в правилах Налоговой и таможенной службы Её Величества (HMRC), которые фактически ограничили возможности британских граждан использовать ISA для инвестиций в криптоактивы.

Ранее, в ноябре 2023 года, HMRC обновила свои рекомендации, исключив из списка разрешенных активов для ISA любые инвестиции, которые прямо или косвенно связаны с криптовалютами. Это включало в себя ETN, которые отслеживают стоимость таких активов, как биткоин или эфир. Данное изменение вызвало значительное недовольство среди инвесторов и участников рынка, поскольку оно лишило их одного из немногих способов получить налоговые льготы при инвестировании в быстрорастущий сектор цифровых активов. Многие розничные инвесторы оказались в ситуации, когда ранее доступные и налогоэффективные инструменты стали недоступны.

Stratiphy, используя свою технологическую экспертизу, разработала решение, которое позволяет обойти эти ограничения, не нарушая при этом действующее законодательство. Компания утверждает, что их подход соответствует всем требованиям HMRC, предоставляя инвесторам возможность вновь использовать ISA для инвестиций в крипто-ETN. Это открывает путь к налогоэффективному участию в криптовалютном рынке для широкого круга британских граждан, которые стремятся диверсифицировать свои портфели и получить выгоду от роста цифровых активов, минимизируя при этом налоговую нагрузку на прибыль от инвестиций.

Представители Stratiphy подчеркивают, что их платформа обеспечивает не только доступ к крипто-ETN, но и предлагает инструменты для создания персонализированных инвестиционных стратегий. Это позволяет инвесторам не просто покупать активы, но и формировать сбалансированные портфели, соответствующие их индивидуальным целям и допустимому уровню риска. «Мы рады вновь предложить нашим клиентам возможность инвестировать в крипто-ETN через ISA, предоставляя им столь необходимый налоговый щит», — заявил соучредитель Stratiphy Джеймс Кларк.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Хотя данная новость напрямую касается регулирования в Великобритании, она демонстрирует общую тенденцию к поиску решений для интеграции криптовалют в традиционные финансовые системы, даже в условиях ужесточения правил. Для инвесторов из России и СНГ это подчеркивает важность внимательного изучения местного законодательства и доступных инвестиционных инструментов. В регионе пока нет аналогичных налоговых льгот для инвестиций в криптовалюты, и большинство операций облагаются стандартными налогами. Однако прецеденты, подобные Stratiphy, могут стимулировать регуляторов в других странах к разработке более гибких и прозрачных механизмов для работы с цифровыми активами, что в долгосрочной перспективе может повлиять и на российский рынок. Майнерам же стоит помнить, что налогообложение доходов от майнинга и продажи криптовалют является отдельной и сложной темой, требующей консультаций с профильными специалистами.