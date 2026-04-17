Криптовалюта Stellar (XLM) продемонстрировала значительный рост на 1,5%, став лидером индекса CoinDesk 20. Этот показатель стал одним из самых заметных среди всех активов, включенных в индекс. Hedera (HBAR) также показала положительную динамику, увеличившись на 1,4% с четверга.

Индекс CoinDesk 20 представляет собой взвешенный индекс, который отслеживает динамику 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Включение в индекс таких активов, как Stellar и Hedera, свидетельствует о их значимости на криптовалютном рынке.

Рост Stellar может быть связан с рядом факторов, включая увеличение интереса инвесторов к проектам, ориентированным на платежные решения и международные переводы. Hedera, в свою очередь, продолжает привлекать внимание благодаря своей технологии распределенного реестра, которая предлагает высокую скорость и низкие комиссии.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Рост таких активов, как Stellar и Hedera, может быть сигналом для диверсификации портфеля и включения в него криптовалют, которые демонстрируют устойчивый рост и имеют практическое применение в финансовой сфере.