SC Ventures, венчурное подразделение британского банка Standard Chartered, инвестировало $150 млн в криптобиржу GSR. Сделка оценивает компанию в $1 млрд, что делает её одной из крупнейших в криптоиндустрии за последние три года.

Что произошло

SC Ventures приобрело долю в GSR, специализирующейся на алгоритмической торговле и маркетмейкинге криптовалют. Инвестиция в $150 млн стала крупнейшей для банка в криптосекторе с момента запуска SC Ventures в 2018 году.

Контекст и предыстория события

Standard Chartered активно расширяет своё присутствие в криптоиндустрии. В 2021 году банк запустил платформу для институциональных инвесторов Zodia Custody, а в 2023 году начал сотрудничество с криптобиржей Gemini. GSR, основанная в 2013 году, управляет активами на сумму более $10 млрд и работает в 50 странах.

Реакция рынка

После объявления о сделке капитализация GSR выросла на 15%. По нашим наблюдениям, это свидетельствует о растущем интересе традиционных финансовых институтов к крипторынку, несмотря на текущую волатильность.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, это может означать увеличение ликвидности на рынке. При текущем курсе ЦБ РФ около 90 ₽ за $1 инвестиция Standard Chartered эквивалентна 13,5 млрд ₽. Это также может способствовать легализации майнинга через реестр ФНС, так как крупные игроки повышают доверие к отрасли.

Инвестиция Standard Chartered в GSR подтверждает растущий интерес традиционных финансовых институтов к криптоиндустрии. Это может стать катализатором для дальнейшего развития рынка в России и мире.