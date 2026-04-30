Коротко: Shinhan Card, одна из крупнейших платежных компаний Южной Кореи, совместно с Solana Foundation запустила пилотный проект для тестирования платежей через стейблкоины. Основные моменты:

Проект направлен на интеграцию стейблкоинов в повседневные платежи.

Тестирование проводится на блокчейне Solana благодаря его высокой скорости и низким комиссиям.

Цель — доказать жизнеспособность криптовалютных платежей в реальном мире.

Развёрнуто по фактам

Shinhan Card, дочерняя компания Shinhan Financial Group, объявила о партнерстве с Solana Foundation для тестирования платежной системы на основе стейблкоинов. Проект находится на стадии proof-of-concept (PoC), что означает проверку концепции перед полноценным запуском. Solana выбрана из-за ее способности обрабатывать до 65 000 транзакций в секунду при минимальных комиссиях.

Что говорят данные

Стейблкоины, такие как USDT и USDC, уже активно используются для международных переводов и торговли на криптобиржах. Однако их применение в повседневных платежах остается ограниченным. По данным CoinGecko, объем рынка стейблкоинов превышает $160 млрд, что делает их ключевым элементом криптоэкономики.

Прогноз и риски

Успех проекта может ускорить массовое внедрение криптовалют в платежные системы. Однако ключевым риском остается регулирование. В Южной Корее уже действуют строгие правила для криптовалютных операций, включая обязательную идентификацию пользователей.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов это событие может стать сигналом к расширению использования стейблкоинов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стейблкоины остаются стабильным инструментом для сохранения капитала. В редакции MinerWorld отмечают, что рост интереса к стейблкоинам может увеличить спрос на майнинг-мощности для их поддержки.