Компания Snap, владелец Snapchat, объявила о сокращении около 1000 сотрудников, что составляет 16% от глобального штата. Цель — сократить расходы на $500 млн и повысить прибыльность за счет внедрения ИИ.

Snap оптимизирует штат и расходы

Компания Snap Inc., известная своим приложением Snapchat, объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой будет уволено около 1000 штатных сотрудников. Это составляет примерно 16% от общего числа работников по всему миру. Данная мера является ключевым элементом стратегии генерального директора Эвана Спигеля, направленной на существенное сокращение операционных расходов и достижение устойчивой прибыльности. По оценкам руководства, эти шаги позволят снизить годовые затраты более чем на 500 миллионов долларов США уже ко второй половине текущего года.

В служебной записке, адресованной персоналу, Спигель подчеркнул, что оптимизация штата является необходимостью для повышения общей эффективности компании. Он особо отметил возрастающую роль технологий искусственного интеллекта, которые, по его словам, позволяют сотрудникам выполнять свои задачи значительно быстрее и продуктивнее. «Хотя эти изменения являются сложными, они необходимы для реализации долгосрочного потенциала Snap. Мы убеждены, что достижения в области ИИ позволяют нашим командам минимизировать рутинные операции, увеличить скорость работы и более эффективно поддерживать наше сообщество, партнеров и рекламодателей», — заявил глава компании.

Помимо сокращения текущего штата, Snap также отменила набор на более чем 300 открытых вакансий, что дополнительно подчеркивает стремление к жесткой экономии и пересмотру кадровой политики. Эти решения были приняты после тщательного анализа, направленного на приоритизацию инвестиций и фокусировку на наиболее важных направлениях для обслуживания пользователей и партнеров.

Контекст и рыночная ситуация

Решение Snap о сокращении штата не является изолированным событием. Акции компании с начала года потеряли около 25% своей стоимости, что обусловлено рядом факторов. Среди них — сложности с расширением пользовательской базы, а также усиливающееся регуляторное давление со стороны властей различных стран, стремящихся ограничить использование социальных сетей среди подростков. Усилия компании по реорганизации рекламного бизнеса пока приносят неоднозначные результаты, что также влияет на финансовые показатели.

В то время как Эван Спигель активно продвигает концепцию очков дополненной реальности, Snap продолжает в значительной степени зависеть от сторонних решений в области искусственного интеллекта. Это происходит на фоне того, как основные конкуренты активно инвестируют в разработку собственных ИИ-инструментов и создание необходимой инфраструктуры, что ставит Snap в менее выгодное положение в долгосрочной перспективе.

Примечательно, что сокращения произошли всего через несколько недель после того, как инвестиционная компания Irenic Capital Management приобрела долю в Snap и публично призвала к быстрым изменениям для улучшения финансовых показателей и повышения акционерной стоимости.

Широкая тенденция в IT-секторе

Сокращения в Snap отражают более широкую тенденцию, наблюдаемую в технологическом секторе. Многие крупные IT-гиганты также провели или планируют провести значительные увольнения, параллельно увеличивая инвестиции в искусственный интеллект. Например, корпорация Meta в марте уволила сотни сотрудников, а в январе сократила около 1000 человек в подразделении Reality Labs, при этом активно наращивая вложения в ИИ.

Джек Дорси, генеральный директор Block, в феврале объявил о сокращении почти 4000 сотрудников, объяснив это переходом компании к «более компактной, плоской и ориентированной на ИИ» структуре. По его словам, искусственный интеллект фундаментально меняет принципы работы, и даже финансово устойчивые компании вынуждены реструктурировать бизнес ради долгосрочного развития. Oracle также начала увольнять тысячи сотрудников на фоне падения стоимости акций и значительных капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру, сталкиваясь с конкуренцией со стороны генеративных ИИ-моделей.

IT-корпорации Кремниевой долины активно внедряют ИИ в повседневную работу, и многие из них уже отмечают положительную отдачу от инвестиций в генеративный ИИ. Почти половина таких фирм фиксируют выгоду, тогда как в других отраслях этот показатель составляет около 35%. Некоторые работодатели даже перестали рассматривать кандидатов без навыков работы с нейросетями, требуя прохождения тестирования на способность решать задачи с помощью ИИ и объяснять выбор инструментов.

«Прошлой осенью я описал ситуацию в Snap как переломный момент, требующий внедрения нового, более быстрого и эффективного подхода к работе, а также переориентации на прибыльный рост», — отметил Эван Спигель.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, интересующихся технологическим сектором, ситуация со Snap и другими IT-гигантами демонстрирует несколько важных тенденций. Во-первых, это подтверждает, что даже крупные и известные компании вынуждены постоянно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и технологическим прорывам, таким как ИИ. Сокращение штата, несмотря на кажущуюся негативность, часто является признаком стремления к повышению эффективности и долгосрочной устойчивости. Во-вторых, это подчеркивает растущую значимость искусственного интеллекта как ключевого фактора конкурентоспособности и оптимизации затрат. Компании, активно инвестирующие в ИИ и интегрирующие его в свои процессы, имеют больше шансов на успех. Наконец, регуляторное давление на социальные сети и вопросы конфиденциальности остаются значимыми рисками, которые инвесторам следует учитывать при оценке компаний в этом секторе.