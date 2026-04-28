В первой половине 2024 года американские регуляторы значительно усилили давление на криптовалютные компании, сфокусировавшись на борьбе с отмыванием денег (AML). Общая сумма штрафов, наложенных за нарушения AML, достигла ошеломляющих $1,06 млрд. Этот показатель существенно превысил санкции, связанные с законодательством о ценных бумагах, что сигнализирует о пересмотре регуляторных приоритетов в США.

Кто, сколько, когда

Согласно отчёту компании CertiK, специализирующейся на безопасности блокчейна, с января по июнь 2024 года американские власти наложили штрафы на криптокомпании на сумму $1,06 млрд за несоблюдение требований AML. Это контрастирует с предыдущими периодами, когда основное внимание уделялось нарушениям, связанным с ценными бумагами. Например, в 2023 году крупные разбирательства касались в основном вопросов регистрации токенов как ценных бумаг и несанкционированной торговли. Переключение акцента на AML-регулирование стало заметным трендом после нескольких громких дел, связанных с финансированием незаконной деятельности через криптовалюты.

Как это работает технически

Усиление AML-контроля означает более строгие требования к процедурам KYC (Know Your Customer) и мониторингу транзакций. Криптобиржи и другие поставщики услуг должны внедрять сложные системы для отслеживания подозрительной активности, верификации личности пользователей и сообщения о крупных или необычных операциях в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США). Технически это реализуется через использование специализированного программного обеспечения для анализа блокчейна, которое позволяет идентифицировать источники и получателей средств, а также выявлять паттерны, характерные для отмывания денег. Внедрение этих систем требует значительных инвестиций в технологии и персонал, а их отсутствие или неэффективность приводит к многомиллионным штрафам. Также в отчёте CertiK упоминаются Базельские правила и обязательные аудиты, которые теперь активно применяются к криптоактивам, что ещё больше усложняет комплаенс для участников рынка.

Реакция конкурентов

На фоне ужесточения AML-регулирования в США, многие крупные криптокомпании, включая Binance и Coinbase, уже столкнулись с давлением и были вынуждены значительно усилить свои комплаенс-отделы. Некоторые платформы, ранее ориентированные на анонимность, начали внедрять более строгие процедуры KYC, чтобы избежать санкций. Это создаёт прецедент для других юрисдикций, где регуляторы могут последовать примеру США. В мае 2024 года, например, европейские регуляторы также начали активнее обсуждать ужесточение правил MiCA (Markets in Crypto-Assets) в части AML, что указывает на глобальный тренд. Компании, не готовые к таким изменениям, рискуют потерять доступ к крупным рынкам или столкнуться с аналогичными штрафами.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов усиление AML-регулирования в США имеет косвенные, но существенные последствия. Во-первых, многие крупные международные биржи, которые обслуживают пользователей из РФ и СНГ, вынуждены ужесточать свои политики KYC/AML, чтобы соответствовать мировым стандартам. Это может привести к более тщательной проверке источников средств, блокировке подозрительных аккаунтов и усложнению вывода средств, особенно если они поступают с майнинговых пулов, не имеющих прозрачной структуры. По нашим наблюдениям, ужесточение комплаенса на глобальных платформах приводит к увеличению спроса на локальные, регулируемые решения, что может стимулировать развитие российского рынка. Во-вторых, в России также активно обсуждается регулирование майнинга и оборота криптовалют. Действующий ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» уже заложил основу для контроля, а будущие поправки могут ввести более строгие требования к идентификации участников рынка и отчётности. Например, при выводе крупных сумм в рубли (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1) через российские банки, операции могут попадать под 115-ФЗ, требуя подтверждения источника дохода. Для промышленных майнеров, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край (где тарифы для промышленных потребителей составляют 3-5 ₽/кВт·ч), это означает необходимость более чёткого документального оформления своей деятельности для подтверждения легальности заработанных средств и уплаты налогов (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц).

Итог

Смена фокуса американских регуляторов с ценных бумаг на AML-нарушения в криптоиндустрии, выразившаяся в штрафах на $1,06 млрд за полгода, подчёркивает глобальный тренд на ужесточение финансового контроля. Это вынуждает криптокомпании по всему миру пересматривать свои комплаенс-стратегии, внедрять более надёжные системы KYC и мониторинга. Для российских участников рынка это означает необходимость более внимательного отношения к вопросам легализации доходов и выбора платформ, способных обеспечить соответствие растущим требованиям регуляторов как на международном, так и на национальном уровне.