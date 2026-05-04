Вчера ночью американские сенаторы представили проект Clarity Act, который предлагает компромиссное решение по регулированию стейблкоинов, особенно в части вознаграждений за их использование. Этот шаг вызвал сдержанный оптимизм в криптоиндустрии, но традиционные финансовые институты пока воздерживаются от комментариев.

Что зафиксировано

Предложение сенаторов направлено на создание чётких правил для стейблкоинов, которые привязаны к фиатным валютам, таким как доллар США. Ключевым моментом является регулирование механизмов вознаграждения, которые могут быть предложены пользователям за хранение или использование этих активов. Цель инициативы — обеспечить потребительскую защиту и финансовую стабильность, одновременно стимулируя инновации в сфере цифровых активов. В отличие от предыдущих попыток регулирования, текущий проект стремится найти баланс между интересами криптосообщества и традиционного банковского сектора, который долгое время выражал опасения по поводу рисков, связанных с необеспеченными цифровыми активами.

Причины

Основной причиной появления Clarity Act стало растущее давление со стороны участников рынка и регуляторов, требующих ясности в отношении правового статуса стейблкоинов. Отсутствие чётких правил приводило к неопределённости для эмитентов и пользователей, а также создавало потенциальные риски для финансовой системы. В частности, речь идёт о механизмах, когда стейблкоины используются в децентрализованных финансовых протоколах (DeFi) для получения доходности, что по своей сути может напоминать банковские депозиты. Регуляторы стремятся определить, должны ли такие операции подпадать под банковское законодательство. Подобные инициативы в США часто опережают аналогичные дискуссии в других юрисдикциях, включая Россию, где вопрос регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют пока находится в стадии активного обсуждения в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Цифры и метрики

Общая капитализация рынка стейблкоинов превышает $150 миллиардов, при этом USDT и USDC занимают доминирующее положение, контролируя более 80% этого объёма. Ежедневный объём торгов стейблкоинами часто превышает объём торгов биткоином, что подчёркивает их роль как ключевого инструмента ликвидности на крипторынке. Предложенный Clarity Act может повлиять на доходность, которую пользователи получают от стейблкоинов, которая в некоторых протоколах DeFi достигает 5-10% годовых. Для сравнения, средняя доходность по традиционным банковским депозитам в США составляет менее 1% годовых. В мае 2022 года, после краха экосистемы Terra/Luna, капитализация стейблкоинов сократилась на $40 миллиардов, что стало наглядным примером рисков, связанных с отсутствием адекватного регулирования и обеспечения.

Что будет дальше

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции банковского лобби и результатов обсуждений в Конгрессе США. Если Clarity Act будет принят, это может привести к ужесточению требований к эмитентам стейблкоинов, особенно в части резервов и механизмов обеспечения, а также к более строгому регулированию платформ, предлагающих вознаграждения за стейблкоины. Это может повлечь за собой пересмотр бизнес-моделей многих DeFi-проектов. В то же время, чёткие правила могут привлечь в индустрию больше институциональных инвесторов, которые до сих пор опасались правовой неопределённости. В редакции MinerWorld отмечают, что принятие подобного закона в США может послужить прецедентом для других стран, включая Россию, где вопрос регулирования стейблкоинов пока не имеет однозначного решения, что может повлиять на возможность использования таких активов для расчётов или инвестиций.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера или инвестора в криптовалюты, эти события в США имеют косвенное, но важное значение. Ужесточение регулирования стейблкоинов на Западе может привести к снижению их доходности в DeFi-протоколах, что потенциально уменьшит привлекательность использования этих активов для получения пассивного дохода. Российские майнеры, которые конвертируют добытые биткоины в стейблкоины для фиксации прибыли, должны будут учитывать эти изменения. Например, при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение доходности в долларовых стейблкоинах напрямую скажется на рублёвой выручке. Кроме того, усиление глобального регулирования может подтолкнуть российские власти к более активному формированию собственной правовой базы для цифровых активов, включая стейблкоины, что может повлиять на доступность и условия использования таких инструментов на территории РФ. Развитие промышленных майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где тарифы для промышленных потребителей составляют 3-5 ₽/кВт·ч, пока остаётся относительно независимым от регулирования стейблкоинов, но общая тенденция к легализации и контролю за криптоактивами может затронуть и этот сектор.

Итог: Предложенный Clarity Act в США является значимым шагом к формированию глобального регулирования стейблкоинов. Хотя криптоиндустрия видит в этом потенциал для легитимизации, реакция банковского сектора остаётся выжидательной. Последствия этого закона, если он будет принят, затронут не только американских, но и международных участников рынка, включая российских инвесторов и майнеров, которым придётся адаптироваться к новым условиям использования и получения доходности от стейблкоинов.