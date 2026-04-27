Сенатор США Том Тиллис заявил, что не поддержит ключевой законопроект о регулировании криптовалют, если в него не будут включены положения, предотвращающие конфликт интересов. Это заявление, сделанное 28 ноября 2024 года, стало новым серьёзным препятствием на пути принятия документа, который уже несколько месяцев находится в стадии активного обсуждения.

Что произошло

Сенатор-республиканец Том Тиллис, представляющий Северную Каролину, публично выразил свою позицию относительно законопроекта, известного как Закон о чёткости платежей в стейблкоинах (Clarity for Payment Stablecoins Act). По его словам, документ должен содержать строгие этические нормы, направленные на предотвращение возможных конфликтов интересов среди лиц, участвующих в регулировании и надзоре за криптоиндустрией. Без этих поправок, как он утверждает, законопроект не получит его поддержки. Это заявление было отмечено аналитиками TD Cowen как «очередное препятствие» для принятия закона, который уже сталкивался с сопротивлением по другим пунктам.

Контекст и предыстория события

Законопроект о стейблкоинах является частью более широких усилий американских законодателей по созданию комплексной нормативно-правовой базы для криптовалютного рынка. В мае 2024 года, после длительных дебатов, Палата представителей США уже приняла этот законопроект, однако для вступления в силу ему необходимо одобрение Сената и подписание президентом. Основная цель законопроекта — определить статус стейблкоинов, установить требования к их эмитентам и обеспечить защиту потребителей. Предыдущие попытки регулирования, например, законопроект Лумис-Джиллибранд, также сталкивались с трудностями, но по другим причинам, связанным с классификацией цифровых активов и полномочиями регуляторов. Отсутствие чёткого регулирования в США привело к тому, что многие крупные криптокомпании рассматривают возможность переноса операций в более предсказуемые юрисдикции. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая задержка может отсрочить приток институционального капитала в американскую криптоиндустрию как минимум на 6-12 месяцев.

Реакция рынка

Заявление сенатора Тиллиса вызвало умеренную реакцию на рынке, поскольку неопределённость в регулировании США уже стала привычным фактором. Курс биткоина (BTC) на момент публикации новости торговался около отметки в $68 000, демонстрируя стабильность, но без значительного роста, который мог бы быть спровоцирован позитивными новостями о регулировании. Объёмы торгов стейблкоинами, такими как USDT и USDC, остаются высокими, однако потенциальные эмитенты новых стейблкоинов в США продолжают проявлять осторожность. Отсутствие ясности в законодательстве США контрастирует с развитием регулирования в Евросоюзе (MiCA) и других странах, что может привести к перераспределению глобальных финансовых потоков в криптоиндустрии.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов прямое влияние задержки американского криптозаконодательства минимально, однако косвенные эффекты могут проявиться. Российский рынок криптовалют, который оперирует при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, в значительной степени ориентирован на внутренние реалии и формирующееся регулирование, такое как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Задержка в США означает, что глобальный рынок продолжит находиться в состоянии неопределённости относительно крупнейшей экономики мира, что может сдерживать общий рост капитализации. Это, в свою очередь, может повлиять на прибыльность майнинга в регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. Меньший приток институциональных инвестиций в США может замедлить рост цен на оборудование и услуги хостинга, что может быть выгодно для российских майнеров, расширяющих свои мощности. Однако, если глобальный рынок столкнётся с длительной стагнацией из-за регуляторных проблем, это может негативно сказаться на рублёвой выручке, которая зависит от курса BTC и общей динамики рынка. Российские инвесторы, которые уже сталкиваются с вопросами налогообложения (НДФЛ 13%/15% на прибыль от продажи криптоактивов), должны учитывать, что глобальная регуляторная неопределённость добавляет волатильности, что требует более консервативного подхода к инвестиционным стратегиям.

Заявление сенатора Тиллиса подчёркивает сложность и многогранность процесса создания законодательной базы для криптовалют. Даже при наличии широкой поддержки базовых принципов, этические аспекты и вопросы конфликта интересов могут стать серьёзным камнем преткновения. Дальнейшая судьба законопроекта будет зависеть от способности законодателей найти компромисс, который удовлетворит все заинтересованные стороны и позволит США сформировать чёткую позицию по регулированию цифровых активов.