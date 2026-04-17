Сенатор Ричард Блюменталь обратился в Минюст и FinCEN за отчетами о работе мониторов Binance, выразив обеспокоенность соблюдением санкций против Ирана и AML-процедур.

Сенатор США запрашивает данные о надзоре за Binance после обвинений в обходе санкций Ираном

Сенатор США Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) направил запросы в Министерство юстиции (DOJ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), требуя предоставить актуальную информацию о деятельности независимых наблюдателей, контролирующих биржу Binance. Сенатор выразил серьёзную обеспокоенность по поводу эффективности программы комплаенса Binance и предполагаемых недостатков в её системах противодействия отмыванию денег (AML).

В своих письмах, отправленных в минувшую пятницу, Блюменталь сослался на сообщения о транзакциях с криптовалютой, предположительно связанных с Ираном, и поставил под сомнение надлежащее функционирование надзорной структуры Binance. Этот запрос последовал за публикациями в СМИ, в которых утверждалось, что внутренние следователи Binance были уволены после выявления транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов, связанных с иранскими криптокошельками. Сама компания оспаривает эти утверждения.

Контекст и предыдущие соглашения

Инициатива сенатора Блюменталя происходит на фоне более широкого изучения федеральных программ надзора, которые подвергаются критике за их эффективность и высокую стоимость. Также поступают сообщения о том, что Министерство юстиции пересматривает или приостанавливает некоторые корпоративные программы надзора.

В 2023 году Binance заключила мировое соглашение с властями США по обвинениям в нарушении санкций и отмывании денег. В рамках этого соглашения биржа обязалась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и согласилась на назначение двух независимых мониторов — одного подконтрольного Министерству юстиции, другого — FinCEN. Их задача заключалась в надзоре за реформами комплаенса Binance, которые должны были начаться в 2024 году.

Растущее давление со стороны Конгресса

Ранее в этом году группа американских сенаторов, возглавляемая Марком Уорнером и Элизабет Уоррен, уже обращалась к генеральному прокурору и министру финансов с призывом провести «оперативный и всесторонний анализ» соблюдения Binance санкционного режима и процедур AML. В том письме также упоминались внутренние расследования, которые, по сообщениям, выявили около 1,7 миллиарда долларов в криптотранзакциях, связанных с иранскими субъектами. Сенаторы указывали на случай, когда поставщик Binance предположительно содействовал переводам на 1,2 миллиарда долларов, связанным с иранскими организациями. Кроме того, утверждалось, что иранские пользователи имели доступ к более чем 1500 аккаунтам на Binance, и что платформа могла использоваться российскими акторами для обхода санкций.

Законодатели также выразили обеспокоенность увольнениями сотрудников, сообщавших о подозрительной активности, и снижением оперативности Binance в ответах на запросы правоохранительных органов. Эти действия, по их мнению, могут подрывать обязательства, взятые биржей в рамках соглашения 2023 года. Тогда Binance признала себя виновной в федеральных нарушениях, касающихся обхода санкций и недостатков в борьбе с отмыванием денег, согласившись на штрафы свыше 4 миллиардов долларов и проведение масштабных реформ комплаенса под надзором США, включая усиление процедур KYC (Знай своего клиента) и систем проверки на предмет санкций.

Сенаторы утверждают, что последние обвинения вызывают серьёзные вопросы относительно эффективности и устойчивости этих реформ, предупреждая, что допущение таких финансовых потоков будет противоречить обязательствам Binance перед Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Что это значит для русскоязычных пользователей и крипторынка

Данная ситуация подчёркивает продолжающееся ужесточение регулирования в сфере криптовалют, особенно в отношении крупных централизованных бирж. Для русскоязычных пользователей, особенно тех, кто находится в странах СНГ, это означает потенциальное усиление контроля и возможное ужесточение правил KYC/AML на крупных платформах. В условиях геополитической напряжённости и санкций, биржи, работающие на международном уровне, вынуждены демонстрировать максимальную прозрачность и строгость в соблюдении регуляторных требований, чтобы избежать многомиллиардных штрафов и судебных преследований.

Практическое замечание для майнеров

Майнерам, использующим централизованные биржи для обмена добытой криптовалюты на фиатные деньги или другие активы, следует быть готовыми к более строгим проверкам личности и транзакций. Рекомендуется диверсифицировать риски, не хранить значительные объёмы средств на одной бирже и внимательно следить за новостями регуляторов. В случае усиления давления на крупные биржи, альтернативные децентрализованные платформы или P2P-обмен могут стать более актуальными, хотя и сопряжены с собственными рисками и особенностями.