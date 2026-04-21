Сенатор США Том Тиллис предлагает отложить рассмотрение законопроекта CLARITY

Сенатор-республиканец Том Тиллис выступил с инициативой о переносе рассмотрения законопроекта CLARITY, направленного на регулирование криптовалютного рынка, в банковском комитете Сената США. Предложение Тиллиса заключается в отсрочке обсуждения до мая, что, по его мнению, позволит провести более глубокий анализ документа и учесть мнения всех заинтересованных сторон.

Законопроект CLARITY, полное название которого «Clarifying Law for Asset Stakeholders and Technology Act», является одной из ключевых законодательных инициатив, призванных внести ясность в регулирование цифровых активов в Соединенных Штатах. Его цель — определить правовой статус различных криптовалют и токенов, а также установить правила для их выпуска и обращения. Это особенно актуально в условиях быстрого развития криптоиндустрии и растущего интереса к ней со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Предложение сенатора Тиллиса об отсрочке не является уникальным в истории американского законотворчества, особенно когда речь идет о сложных и новых для регулирования сферах. Подобные переносы часто используются для достижения более широкого консенсуса, проведения дополнительных слушаний с участием экспертов из индустрии, академического сообщества и государственных органов. Это позволяет избежать поспешных решений, которые могут негативно сказаться на инновациях или, наоборот, создать лазейки для злоупотреблений.

Законопроект CLARITY затрагивает множество аспектов, включая вопросы классификации цифровых активов как ценных бумаг или товаров, регулирование деятельности криптобирж, а также защиту инвесторов. Отсутствие четких правил долгое время было камнем преткновения для развития криптоиндустрии в США, создавая неопределенность и препятствуя притоку капитала. Поэтому любое законодательное решение в этой области имеет огромное значение.

В контексте глобального регулирования, США играют ключевую роль, и их подход часто становится ориентиром для других стран. Законодательные инициативы, подобные CLARITY, внимательно отслеживаются регуляторами и участниками рынка по всему миру, включая страны СНГ. Задержка в принятии такого важного документа может быть воспринята как сигнал о сложности вопроса и необходимости более тщательной проработки, что потенциально может повлиять на темпы развития регулирования в других юрисдикциях.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют, а также для майнеров, подобные задержки в США означают сохранение текущего уровня неопределенности в глобальном регулировании. Хотя прямого влияния на локальное законодательство нет, косвенно это может замедлить формирование единых международных стандартов, что в долгосрочной перспективе может усложнить трансграничные операции и привлечение инвестиций. Майнерам из РФ и СНГ следует продолжать ориентироваться на местное законодательство и быть готовыми к адаптации к меняющимся глобальным правилам, которые в конечном итоге могут повлиять на ликвидность и спрос на криптовалюты.