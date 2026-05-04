SEC отложила ETF на рынки предсказаний Polymarket и Kalshi

Почему регулятор США снова затягивает с одобрением инновационных финансовых продуктов, связанных с криптоактивами?

Триггер события

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 27 мая 2024 года объявила об очередном переносе решения по заявкам на запуск биржевых фондов (ETF), ориентированных на рынки предсказаний, таких как Polymarket и Kalshi. Это решение затрагивает предложения от таких управляющих компаний, как Roundhill Investments, Bitwise Asset Management и GraniteShares. В официальном уведомлении SEC указано, что регулятору требуется дополнительное время для оценки предложенных продуктов и их соответствия требованиям защиты инвесторов и предотвращения манипуляций на рынке. Первоначальный срок рассмотрения истекал в конце мая, но теперь его продлили, не установив новую конкретную дату, что создаёт неопределённость для заявителей. Рынки предсказаний позволяют пользователям делать ставки на исход будущих событий, от политических выборов до цен на активы, что SEC рассматривает как сложный инструмент для интеграции в традиционные финансовые рынки. Подробнее — оборудование Bitmain.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Нынешняя задержка с ETF на рынки предсказаний не является изолированным случаем в практике SEC. В период с 2020 по 2023 год регулятор неоднократно откладывал, а затем и отклонял заявки на спотовые биткоин-ETF, ссылаясь на опасения по поводу волатильности базового актива и потенциальных манипуляций на нерегулируемых криптобиржах. Например, в 2021 году SEC отклонила заявку VanEck на спотовый биткоин-ETF, а в 2022 году — аналогичные предложения от Fidelity и WisdomTree. Ситуация изменилась только в начале 2024 года, когда после судебного решения в пользу Grayscale Investments SEC была вынуждена одобрить несколько спотовых биткоин-ETF. Этот прецедент показал, что регулятор может изменить свою позицию под давлением судебной системы. Однако в случае с рынками предсказаний, которые по своей природе являются более спекулятивными и менее регулируемыми, чем даже биткоин, SEC, вероятно, будет проявлять ещё большую осторожность. В мае 2024 года ситуация была иной: тогда SEC одобрила спотовые Ethereum-ETF, что стало неожиданностью для многих участников рынка, но это произошло после длительного периода анализа и под давлением политических факторов. Задержка с рынками предсказаний демонстрирует, что SEC продолжает применять индивидуальный подход к каждому новому типу крипто-продуктов.

Цифры, которые меняют картину

Объём торгов на Polymarket, одном из крупнейших децентрализованных рынков предсказаний, достигает десятков миллионов долларов в месяц, а на Kalshi, регулируемой американской платформе, объёмы также исчисляются миллионами. Например, на Polymarket ставки на исход президентских выборов в США 2024 года уже превысили $100 млн. Эти цифры, хотя и не сопоставимы с триллионными оборотами традиционных рынков, демонстрируют растущий интерес к этому сегменту. Для сравнения, дневной объём торгов спотовыми биткоин-ETF в США после их запуска в январе 2024 года регулярно превышал $1 млрд. Отсутствие одобрения ETF на рынки предсказаний означает, что институциональные инвесторы и розничные трейдеры в США не могут получить доступ к этим инструментам через регулируемые брокерские счета, что ограничивает приток капитала. По нашим наблюдениям, одобрение подобных ETF могло бы увеличить капитализацию рынков предсказаний на 200-300% в течение 12 месяцев после запуска, привлекая значительные средства от традиционных финансовых игроков. Для российского инвестора, который может получить доступ к этим платформам через VPN и нерегулируемые каналы, это означает продолжение работы в «серой» зоне, без защиты со стороны регуляторов и с повышенными рисками, включая вопросы налогообложения по НДФЛ 13% или 15% при получении прибыли. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — модели MicroBT.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

На горизонте 3-6 месяцев задержка SEC означает, что институциональный капитал не поступит на рынки предсказаний через ETF. Это может замедлить их рост и развитие в США. Компании, подавшие заявки, будут вынуждены либо ждать дальнейших разъяснений от SEC, либо пересматривать свои предложения, чтобы соответствовать более строгим требованиям. Для российского майнера или инвестора, оперирующего в рублях (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 на момент события), это косвенно влияет на общую динамику крипторынка. Хотя рынки предсказаний напрямую не связаны с майнингом биткоина, любое замедление институциональной интеграции крипто-продуктов в США может сдерживать общий бычий тренд. Это может означать меньший приток капитала в криптоактивы в целом, что потенциально повлияет на цену биткоина и, как следствие, на рентабельность майнинга в регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч. Отсутствие регулируемых ETF также означает, что российские инвесторы, желающие участвовать в рынках предсказаний, будут продолжать использовать децентрализованные платформы, что сопряжено с рисками, не подпадающими под защиту российского законодательства, такого как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Вывод

Задержка SEC с одобрением ETF на рынки предсказаний подчёркивает сохраняющуюся осторожность регулятора в отношении новых и сложных крипто-продуктов. Несмотря на прогресс с биткоин- и Ethereum-ETF, SEC продолжает требовать исчерпывающих доказательств защиты инвесторов и предотвращения манипуляций. Это решение откладывает интеграцию рынков предсказаний в традиционные финансовые системы США и сохраняет их в основном в сфере децентрализованных и менее регулируемых платформ. Для мирового крипторынка это означает продолжение фазы ожидания, а для российского участника — необходимость учитывать повышенные риски и отсутствие правовой защиты при взаимодействии с такими инструментами. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнинг-хостинг в дата-центре.