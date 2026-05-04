Крипторынок готовится к масштабной разблокировке токенов на сумму $621,4 млн в первую неделю мая 2025 года. Основные проекты — Hyperliquid (HYPE), Ethena (ENA) и RedStone (RED) — выпустят значительные объемы монет, что может повлиять на рыночную волатильность.

Заявление и его автор

Данные о предстоящей разблокировке предоставлены аналитической платформой Tokenomist. Согласно их отчету, три проекта выпустят в обращение токены на общую сумму $621,4 млн, что составляет значительную часть их текущего объема в обращении.

Технические или юридические детали

Hyperliquid разблокирует 422 000 HYPE на сумму $17,5 млн, что составит 0,18% от общего объема в обращении. Ethena выпустит 171,88 млн ENA на $17,28 млн (2,12% от общего объема), а RedStone — 40,85 млн RED на $5,54 млн (12,2% от общего объема).

Сравнение с прошлыми кейсами

В мае 2024 года аналогичная разблокировка токенов на сумму $450 млн привела к краткосрочному снижению цен на активы на 10-15%. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая разблокировка может оказать схожее влияние на рынок, учитывая схожие объемы и рыночные условия.

Последствия для криптоиндустрии

Разблокировка токенов может усилить волатильность на рынке, особенно в краткосрочной перспективе. Для российских инвесторов это означает необходимость учитывать потенциальные риски при планировании сделок. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма разблокировки составляет примерно 55-60 млрд рублей, что может повлиять на рублёвую ликвидность крипторынка.