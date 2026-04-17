На рынке биткоина наблюдается расхождение между ростом спотовых цен и пессимистичными настроениями во фьючерсах. Это создает условия для потенциального шорт-сквиза, который может привести к резкому скачку курса BTC.

Рынок биткоина на пороге шорт-сквиза: расхождение настроений

Несмотря на возвращение биткоина к отметкам выше 75 000 долларов США, на рынке деривативов сохраняется выраженный скепсис. Аналитики Bloomberg отмечают, что маржинальные трейдеры демонстрируют недоверие к устойчивости текущего восходящего движения цены. Этот диссонанс проявляется в длительном периоде отрицательных ставок финансирования по бессрочным фьючерсам, который продолжается уже около 46 дней подряд. Подобная продолжительность медвежьих настроений в истории криптовалютных деривативов сравнима лишь с периодом после краха биржи FTX в конце 2022 года.

По данным Glassnode, динамика ставки финансирования по бессрочным фьючерсам на биткоин свидетельствует о значительном разрыве между позитивной динамикой спотового рынка и пессимистичным позиционированием во фьючерсах. Подобные расхождения часто предшествуют масштабным ликвидациям. В случае продолжения роста котировок, держатели коротких позиций начнут нести убытки, что вынудит их массово закрывать свои позиции. Этот процесс, известный как шорт-сквиз, способен спровоцировать резкий и внезапный скачок курса. Чем дольше сохраняется текущее давление, тем более сильным может оказаться ценовой импульс.

«Трейдеры активно наращивают короткие позиции, играя против пробоя. Это создает условия, при которых шорт-сквиз становится более вероятным в случае сохранения восходящего импульса», — прокомментировал ситуацию Ветле Лунде, глава исследовательского отдела K33.

Факторы, поддерживающие рост и потенциальные риски

Вопреки скептицизму трейдеров, первая криптовалюта продемонстрировала рост примерно на 11% от апрельских локальных минимумов. Этот рост поддерживается несколькими фундаментальными факторами. В частности, наблюдается устойчивый приток капитала в американские спотовые биткоин-ETF, которые всё чаще показывают положительную динамику поступлений средств. Действия институциональных инвесторов также играют значительную роль: компания MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора за последние две недели приобрела биткоины на сумму 2,6 миллиарда долларов США, что, по оценке старшего трейдера деривативами FalconX Бохана Цзяна, существенно укрепило рынок.

Инициативы Уолл-стрит также способствуют позитивной динамике. Брокерская корпорация Charles Schwab анонсировала запуск спотовой криптоторговли, допуская аллокацию до 8,8% портфеля в цифровое золото. Morgan Stanley стал первым крупным банком, запустившим собственный биржевой фонд на базе биткоина. Эти позитивные новости, по мнению экспертов, делают короткие позиции особенно уязвимыми. Любой из перечисленных триггеров способен вызвать всплеск волатильности и привести к капитуляции «медведей» на рынке.

Однако, несмотря на потенциал роста, существуют и риски. «Медведи» сохраняют шансы на прибыль в случае остановки восходящего тренда. По данным биржи Deribit, участники рынка опционов готовы платить высокие премии за страховку от падения: открытый интерес сконцентрирован вокруг пут-контрактов со страйками 60 000 и 50 000 долларов США. При дальнейшем росте биткоин может столкнуться с сильным сопротивлением. Бохан Цзян отмечает, что опционные дилеры, использующие маркет-нейтральные стратегии, продают актив на повышениях цены, а их крупнейшие позиции сосредоточены в районе 80 000 долларов США. На момент публикации биткоин торгуется в районе 75 500 долларов США, что примерно на 40% ниже исторического максимума, установленного в октябре.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ текущая ситуация на рынке биткоина означает повышенную волатильность и потенциальную возможность для быстрого движения цены. Расхождение между спотовым рынком и фьючерсами указывает на неопределенность, но также и на вероятность резкого роста в случае шорт-сквиза. Важно учитывать, что институциональный интерес и притоки в ETF продолжают оказывать поддержку активу, что может нивелировать краткосрочный скепсис трейдеров деривативов. Рекомендуется проявлять осторожность и использовать стратегии управления рисками, учитывая как потенциал роста, так и возможность коррекции.

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, текущая ситуация означает потенциальное увеличение доходности в случае реализации шорт-сквиза и резкого роста цены биткоина. Высокая цена BTC напрямую влияет на прибыльность майнинга, компенсируя затраты на электроэнергию и обслуживание оборудования. Однако, как и для инвесторов, важно помнить о волатильности рынка. Рекомендуется регулярно отслеживать курсы криптовалют и хешрейт сети, чтобы оптимизировать стратегии продажи добытых монет и планировать инвестиции в новое оборудование.