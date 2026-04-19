Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупреждает о более серьезных экономических последствиях для Европы и Великобритании от иранского кризиса по сравнению с США. Он подчеркивает структурные преимущества американской экономики и призывает европейские страны к большей энергетической и экономической самостоятельности.

Сунак прогнозирует асимметричные последствия кризиса

Бывший глава британского правительства Риши Сунак высказал опасения относительно долгосрочных экономических последствий текущего геополитического кризиса, связанного с Ираном. По его мнению, Великобритания и страны Европы столкнутся с гораздо более сложным и продолжительным восстановлением, чем Соединенные Штаты. Сунак назвал США «незаменимой нацией», подчеркивая их уникальную устойчивость к внешним шокам.

Политик объясняет эту асимметрию структурными преимуществами американской экономики. В частности, США являются нетто-экспортером энергоресурсов, что защищает их от резких колебаний цен на нефть. В то же время, европейские страны, будучи крупными импортерами, крайне уязвимы к таким скачкам, что уже продемонстрировали события, начавшиеся 28 февраля. Эти колебания цен на энергоносители нанесли серьезный удар по экономикам стран-импортеров.

Уязвимость европейских рынков и энергетическая зависимость

Риши Сунак акцентирует внимание на значительной разнице в доле торговли от ВВП между двумя макрорегионами. Если для США этот показатель составляет около 25%, то для Великобритании он достигает 60-70%. Такая высокая зависимость от внешней торговли делает европейские рынки чрезвычайно чувствительными к любым нарушениям в цепочках поставок и росту стоимости энергии. Подобные факторы могут нанести серьезный ущерб экономическому благополучию региона.

Недавние события в Ормузском проливе, начавшиеся в начале марта, уже привели к значительному росту цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent превысила отметку в $119, чего не наблюдалось с июня 2022 года. Хотя краткосрочное двухнедельное перемирие принесло временное облегчение в начале апреля, активные торги по-прежнему ведутся выше $90 за баррель. Это свидетельствует о сохраняющейся напряженности и потенциале для дальнейшего роста цен, что напрямую влияет на стоимость логистики и производства в Европе.

Призыв к самостоятельности и переоценке ценностей

Сунак также выразил обеспокоенность ослаблением механизмов безопасности. Он указал на то, что страны-члены НАТО на протяжении долгого времени недостаточно финансировали свой оборонный сектор, полагаясь на военные обязательства США. По его мнению, любое изменение внешнеполитического курса Вашингтона лишь ускорит процесс глобальной переоценки ценностей.

Бывший премьер-министр, который в период своего пребывания в должности активно продвигал идею превращения Великобритании в глобальный криптохаб, теперь рассматривает свои прежние предупреждения как прямой призыв к действию. Он настаивает на том, что Европа должна инвестировать в энергетическую независимость и укрепление экономической устойчивости. Сунак предостерегает от простой надежды на сохранение старого трансатлантического порядка, подчеркивая, что ближайшие недели покажут истинную прочность текущего перемирия и определят риски дальнейшего обострения ситуации для всего европейского региона.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Учитывая прогнозы Риши Сунака о росте цен на энергоносители и нарушении цепочек поставок, майнерам из России и СНГ следует внимательно отслеживать динамику мировых цен на нефть и газ. Подорожание энергии в Европе может косвенно повлиять на мировые тарифы на электроэнергию, что является ключевым фактором для рентабельности майнинга. Кроме того, потенциальные сбои в логистике могут затруднить поставки нового оборудования (ASIC-майнеров, комплектующих) и увеличить их стоимость. Рекомендуется диверсифицировать источники энергии, если это возможно, и учитывать риски роста операционных расходов при планировании инвестиций в майнинговые фермы.