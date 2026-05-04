Ripple и Crypto ISAC объединяются против кибератак КНДР

Ripple, ведущая блокчейн-компания, присоединилась к Crypto ISAC для противодействия кибератакам северокорейских хакеров, нацеленных на криптовалютную индустрию.

«Мы рады приветствовать Ripple в Crypto ISAC, чтобы вместе противостоять растущим угрозам со стороны киберпреступников, спонсируемых государствами»

— заявил представитель Crypto ISAC, комментируя присоединение Ripple к инициативе. Это партнерство направлено на усиление коллективной защиты криптовалютной экосистемы от сложных атак, исходящих, в частности, от северокорейских группировок.

Заявление и его автор

Компания Ripple, разработчик блокчейн-решений для корпоративного сектора, официально объявила о своем присоединении к Crypto Information Sharing and Analysis Center (Crypto ISAC). Цель сотрудничества — борьба с новой волной кибератак, которые, по данным разведывательных служб, организуются северокорейскими хакерами. Crypto ISAC — это некоммерческая организация, созданная для обмена информацией об угрозах и передовым опытом в области кибербезопасности между участниками криптовалютной индустрии. Её миссия заключается в повышении устойчивости всей экосистемы к киберугрозам через коллективное взаимодействие и оперативный обмен данными. Присоединение такого крупного игрока, как Ripple, с его значительными ресурсами и опытом в области блокчейн-технологий, существенно усиливает потенциал Crypto ISAC в противодействии сложным и скоординированным атакам.

Технические или юридические детали

Сотрудничество Ripple и Crypto ISAC будет включать обмен данными об угрозах в реальном времени, разработку совместных стратегий защиты и проведение аналитических исследований по методам киберпреступников. Северокорейские хакерские группы, такие как Lazarus Group, известны своими изощренными атаками на криптобиржи, DeFi-протоколы и частных инвесторов. По оценкам ООН, за период с 2017 по 2023 год КНДР похитила криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов США, используя эти средства для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения. В 2022 году, например, Lazarus Group была причастна к взлому Ronin Bridge, в результате которого было похищено около 625 миллионов долларов в ETH и USDC. Технические детали атак часто включают фишинг, использование уязвимостей в смарт-контрактах и социальной инженерии. Для российских пользователей, оперирующих криптовалютой, это означает повышенные риски при взаимодействии с непроверенными платформами и необходимость усиления личной кибергигиены, особенно с учётом того, что по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, даже небольшие суммы в долларовом эквиваленте представляют значительную ценность в рублях.

Сравнение с прошлыми кейсами

Подобные инициативы по объединению усилий в борьбе с киберпреступностью не новы. В мае 2023 года, после серии крупных взломов, таких как атака на Euler Finance с потерей 197 миллионов долларов, несколько ведущих компаний, включая Coinbase и Circle, усилили свое участие в программах обмена информацией об угрозах. В 2021 году, после инцидента с Colonial Pipeline, правительство США также активизировало сотрудничество с частным сектором для противодействия программам-вымогателям. Отличие текущей ситуации заключается в том, что атаки КНДР носят систематический и государственно-спонсируемый характер, что требует более глубокой интеграции и координации между участниками рынка. В редакции MinerWorld отмечают, что объём похищенных средств северокорейскими хакерами в 2023 году снизился на 80% по сравнению с 2022 годом, что может свидетельствовать об эффективности уже предпринятых мер по кибербезопасности и усилении международного давления.

Последствия для криптоиндустрии

Присоединение Ripple к Crypto ISAC является важным шагом для всей криптоиндустрии. Это демонстрирует растущее осознание необходимости коллективной защиты и обмена информацией для противодействия сложным угрозам. Усиление кибербезопасности может повысить доверие институциональных инвесторов и регуляторов к криптовалютному рынку, что потенциально приведет к более широкому принятию цифровых активов. Для российских майнеров и инвесторов, работающих в условиях развивающегося регулирования (например, ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»), повышение общей безопасности рынка снижает риски потери активов и способствует более стабильному функционированию инфраструктуры. Это особенно актуально для промышленных майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, поскольку стабильность рынка напрямую влияет на их выручку и окупаемость инвестиций в оборудование.

В долгосрочной перспективе, такое сотрудничество может способствовать разработке новых стандартов безопасности и протоколов, которые станут обязательными для всех участников рынка. Это также может привести к более тесному взаимодействию с правоохранительными органами и международными организациями для отслеживания и возврата похищенных средств, что в конечном итоге укрепит легитимность и устойчивость криптовалютной экосистемы.

Частые вопросы

Как это повлияет на безопасность российских криптоинвесторов?
Усиление кибербезопасности на глобальном уровне снижает общие риски для всех участников рынка, включая российских инвесторов. Это уменьшает вероятность взломов платформ и потери активов, хотя личная кибергигиена остаётся критически важной, особенно при взаимодействии с новыми или малоизвестными сервисами.
Какие риски несут северокорейские хакеры для майнинг-индустрии?
Северокорейские хакеры могут атаковать майнинг-пулы, биржи, где майнеры продают свои активы, или даже отдельные крупные майнинг-фермы. Успешные атаки приводят к потере добытых средств, что напрямую влияет на выручку майнеров, особенно в условиях промышленных тарифов на электроэнергию в регионах РФ, таких как Иркутская область.
Повлияет ли это на регулирование криптовалют в России?
Хотя прямого влияния на российское законодательство нет, глобальные усилия по борьбе с киберпреступностью могут способствовать формированию более строгих требований к безопасности для российских криптосервисов. Это может ускорить принятие новых норм в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и других инициатив по легализации отрасли.

