Объём стейблкоина USDC на криптовалютных биржах превысил $7,5 млрд, что в сочетании с отрицательной ставкой финансирования Биткоина указывает на потенциальное изменение настроений рынка. Трейдеры могут готовиться к развороту текущего медвежьего тренда BTC.

Накопление стейблкоина USDC на централизованных криптовалютных биржах достигло отметки свыше 7,5 миллиарда долларов США. Этот показатель, в сочетании с сохраняющейся отрицательной ставкой финансирования для Биткоина, может свидетельствовать о наступлении так называемой «фазы неверия» на рынке. В такой период инвесторы начинают сомневаться в устойчивости текущего медвежьего тренда, что часто предшествует изменению направления движения цены.

Исторически сложилось, что значительное увеличение резервов стейблкоинов на биржах часто интерпретируется как признак готовности инвесторов к покупкам. Эти средства представляют собой «сухой порох», который может быть быстро конвертирован в криптовалюты, такие как Биткоин, при появлении благоприятных условий. Текущий уровень резервов USDC является одним из самых высоких за последнее время, что подчеркивает потенциал для значительного притока капитала на рынок.

Одновременно с ростом резервов USDC, ставка финансирования Биткоина остается отрицательной. Ставка финансирования — это периодические платежи между трейдерами, которые держат лонг- или шорт-позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Отрицательная ставка означает, что шорт-позиции платят лонг-позициям, что указывает на преобладание медвежьих настроений и ожиданий дальнейшего снижения цены. Однако, в контексте «фазы неверия», устойчиво отрицательная ставка финансирования может сигнализировать о чрезмерном количестве шортов, которые могут быть быстро закрыты при любом позитивном импульсе, вызывая «шорт-сквиз» и резкий рост цены.

Аналитики отмечают, что подобная динамика наблюдалась на предыдущих этапах восстановления рынка. Когда большинство участников рынка настроены крайне пессимистично, а значительные объемы стейблкоинов готовы к вливанию, создаются условия для неожиданного разворота. Это явление часто называют «фазой неверия», поскольку рост начинается тогда, когда большинство инвесторов еще не верят в его устойчивость и продолжают ожидать дальнейшего падения.

Для майнеров, работающих в условиях высокой волатильности, такая ситуация может представлять как риски, так и возможности. Потенциальный рост цены Биткоина, вызванный изменением настроений, может значительно улучшить экономику майнинга, увеличив доходность добычи. Однако, если рынок не последует за этими сигналами и продолжит движение вниз, это может усилить давление на маржинальность. Важно следить за динамикой хэшрейта сети и сложностью добычи, поскольку эти параметры напрямую влияют на прибыльность. В случае роста цены, конкуренция среди майнеров может возрасти, что приведет к увеличению сложности и, как следствие, к снижению индивидуальной доходности при неизменном объеме оборудования.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, внимательно следящих за рынком криптовалют, текущая ситуация с ростом резервов USDC и отрицательной ставкой финансирования Биткоина может быть важным индикатором. Это указывает на потенциальную возможность для изменения тренда, что может быть использовано для стратегического планирования. Учитывая ограничения на традиционные финансовые рынки, криптовалюты остаются одним из немногих доступных инвестиционных инструментов с высокой потенциальной доходностью. Однако, как и всегда, необходимо проявлять осторожность и проводить тщательный анализ, поскольку рынок криптовалют остается крайне волатильным и подверженным быстрым изменениям.