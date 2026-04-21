Revolut готовится к масштабному IPO с оценкой в $200 млрд

Финтех-компания Revolut, активно интегрирующая криптовалютные сервисы, планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) с амбициозной целевой оценкой в $200 млрд. Это значительно превышает предыдущую оценку компании в $75 млрд, достигнутую в ноябре 2023 года. Согласно данным Financial Times, IPO может состояться не ранее 2028 года, что дает компании время для дальнейшего роста и укрепления позиций на рынке.

Текущая оценка в $200 млрд отражает уверенность руководства Revolut в значительном потенциале роста компании и её способности масштабировать свои операции. В ноябре 2023 года Revolut уже привлекала внимание инвесторов, когда её акции оценивались в $75 млрд. Такой резкий скачок в целевой оценке за столь короткий период подчеркивает динамичное развитие финтех-сектора и растущий интерес к компаниям, предлагающим инновационные финансовые решения, включая криптовалютные услуги.

Revolut зарекомендовала себя как один из ведущих игроков на рынке цифровых банковских услуг, предлагая широкий спектр продуктов: от мультивалютных счетов и международных переводов до торговли акциями и криптовалютами. Компания активно расширяет свое присутствие на глобальном уровне, привлекая миллионы пользователей по всему миру. Интеграция криптовалют в свои сервисы стала одним из ключевых факторов, способствующих её популярности и дифференциации от традиционных банковских учреждений. Это позволяет пользователям легко покупать, продавать и хранить различные цифровые активы, что особенно актуально в условиях растущего интереса к крипторынку.

Предполагаемый срок проведения IPO не ранее 2028 года указывает на стратегический подход компании к выходу на публичный рынок. Это позволит Revolut не только достичь заявленной оценки, но и укрепить операционные показатели, расширить продуктовую линейку и, возможно, выйти на новые географические рынки. За это время компания сможет продемонстрировать устойчивый рост доходов и прибыльности, что является критически важным для успешного IPO с высокой оценкой.

В контексте майнинга и криптовалютного рынка, успех Revolut и её амбициозные планы по IPO могут косвенно свидетельствовать о продолжающемся росте интереса к цифровым активам со стороны широкой аудитории. Чем больше крупных финтех-компаний интегрируют криптосервисы, тем выше спрос на инфраструктуру, включая майнинг. Для майнеров это означает потенциальное увеличение ликвидности и расширение возможностей для использования заработанных активов. Кроме того, успешное публичное размещение такой компании, как Revolut, может привлечь больше институциональных инвесторов в криптопространство, что в долгосрочной перспективе положительно скажется на всем рынке.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ планы Revolut по IPO с оценкой в $200 млрд являются важным индикатором растущей зрелости и капитализации финтех-сектора, тесно связанного с криптовалютами. Хотя прямое участие в IPO зарубежной компании может быть затруднено из-за текущих регуляторных ограничений, эта новость сигнализирует о долгосрочном потенциале роста цифровых активов и технологий, лежащих в их основе. Успех Revolut может способствовать дальнейшему развитию криптоинфраструктуры и увеличению спроса на майнинговые мощности в глобальном масштабе, что косвенно выгодно для майнеров в СНГ.