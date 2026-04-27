На конференции Bitcoin 2026 главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майк Селиг выступили с заявлениями, которые многие участники крипторынка расценили как поворотный момент в регуляторной политике США. Аткинс назвал это «новым днём в SEC», а Селиг заявил, что регуляторы «переворачивают новую страницу», стремясь к гармонизации усилий. Это смещение акцентов может иметь значительные последствия для глобального крипторынка, включая косвенное влияние на российских майнеров и инвесторов, которые внимательно следят за любыми изменениями, способными повлиять на стоимость их активов.

Кто, сколько, когда

Пол Аткинс, председатель SEC, и Майк Селиг, председатель CFTC, выступили с последовательными докладами на конференции Bitcoin 2026. Их заявления касались нового подхода Вашингтона к цифровым активам, токенизации и структуре рынка. Аткинс подчеркнул, что SEC стремится к развитию криптоактивности внутри страны (оншор), а не вытеснению её в зарубежные юрисдикции. Он также отметил, что SEC и CFTC теперь активно сотрудничают в вопросах регулирования цифровых активов, стремясь создать новый стандарт межведомственного взаимодействия. Это сотрудничество уже привело к разработке совместного руководства по таксономии токенов, которое устанавливает различия между цифровыми товарами, предметами коллекционирования и токенизированными ценными бумагами. Руководство предлагает участникам рынка чёткие рамки для классификации активов. Аткинс также затронул давний спор о применимости теста Хоуи и существующих законов о ценных бумагах к криптоактивам, подтвердив, что SEC пытается адаптировать эту структуру к цифровым активам, токенам и связанным инструментам.

Как это работает технически

Ключевым элементом нового подхода является анонсированное Аткинсом «инновационное исключение» (innovation exemption). Оно призвано предоставить криптопроектам возможность развиваться в чётко определённом регуляторном поле, избегая «серой зоны» или необходимости перемещения за границу. Это исключение является частью инициативы, которая позволит компаниям экспериментировать с токенизированными и секьюритизированными инструментами на блокчейне в течение ближайших недель. В рамках этой программы компании смогут тестировать токенизацию в контролируемой среде, соблюдая федеральное законодательство о ценных бумагах. Аткинс охарактеризовал это как «песочницу» для токенизированных ценных бумаг с ясными параметрами, в отличие от неформальных «no-action letters» (отказов от принудительных мер). Он также связал эти усилия с необходимостью принятия Конгрессом чёткого законодательства по цифровым активам, которое будет «устойчивым к будущему» и позволит предпринимателям развивать свои проекты в США. Аткинс привёл в пример Закон GENIUS президента Дональда Трампа о стейблкоинах как образец принципиального регуляторного подхода, который оставляет место для инноваций, но устанавливает чёткие границы рисков. SEC сосредоточена на токенизированных ценных бумагах, используя принципиальный подход, а не детальные предписания для каждого продукта. Селиг со своей стороны подчеркнул, что CFTC также «переворачивает новую страницу» в отношении цифровых активов и выступает за гармонизацию усилий с SEC. Для рынков, где торгуются продукты с признаками как товаров, так и ценных бумаг, необходима скоординированная структура, а не дублирующие или противоречащие правила. Он также отметил, что «наша страна была основана на идее частной собственности», что в контексте криптоактивов означает необходимость чётких и подлежащих исполнению прав для держателей токенов и инноваторов. По его мнению, последовательная структура крипторынка должна уважать права собственности и предоставлять участникам рынка предсказуемые правила.

Реакция конкурентов

Заявления глав SEC и CFTC вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, индустрия давно ждала ясности и координации от американских регуляторов. Отсутствие чётких правил в США ранее приводило к тому, что многие инновационные проекты мигрировали в более дружественные юрисдикции, такие как ОАЭ, Сингапур или Швейцария. В мае 2024 года ситуация была иной: тогда SEC активно преследовала криптокомпании, что создавало атмосферу неопределённости и страха. Теперь же, риторика изменилась, что может быть связано с приближающимися выборами и растущим влиянием криптолобби. Аткинс прямо заявил, что «выборы имеют последствия», указывая на то, как быстро могут меняться приоритеты надзорных органов. Возможное принятие Закона о ясности (Clarity Act) или другого законодательства по структуре крипторынка в мае-июне 2026 года, хотя и не гарантировано, может стать важным шагом. В редакции MinerWorld отмечают, что подобное изменение риторики, хотя и позитивно, требует подтверждения конкретными законодательными актами, иначе это останется лишь декларацией о намерениях.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов изменения в регуляторной политике США имеют как прямое, так и косвенное значение. Прямое влияние связано с курсом основных криптоактивов, таких как Bitcoin. Если регуляторная ясность в США приведёт к притоку институционального капитала и росту доверия, это может подтолкнуть цену BTC вверх. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, каждый доллар роста цены Bitcoin напрямую увеличивает рублёвую выручку российских майнеров. Например, промышленные майнинг-площадки в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, напрямую зависят от курса BTC/USD. Увеличение цены актива повышает рентабельность, позволяя им инвестировать в новое оборудование и расширять мощности. Развитие оншорного крипторынка в США также может способствовать появлению новых финансовых продуктов, таких как ETF на альткоины, что расширит инвестиционные возможности и потенциально увеличит ликвидность всего рынка.

Косвенное влияние заключается в формировании глобальных стандартов регулирования. Если США успешно создадут «будущеустойчивое» законодательство, это может стать прецедентом для других стран, включая Россию. В РФ действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует выпуск и обращение ЦФА, но вопросы майнинга и обращения криптовалют до сих пор находятся в стадии доработки. Реестр майнеров ФНС и лимиты Минэнерго по майнингу в южных регионах показывают стремление к легализации, но отсутствие комплексного законодательства создаёт неопределённость. Чёткие правила в США могут стимулировать российские власти к ускорению принятия аналогичных норм, что будет выгодно для легализации майнинга и инвестиций в криптоактивы. Практический вывод для российского майнера/инвестора: следить за развитием событий в США, так как это напрямую повлияет на динамику рынка. Успешная легализация и развитие криптоиндустрии в США могут привести к росту стоимости активов, что положительно скажется на рублёвой выручке и налоговых отчислениях (НДФЛ 13%/15%, налог на прибыль 25%). Это также может улучшить доступ к инфраструктуре, такой как хостинг, ремонт и комплектующие, поскольку глобальный рынок станет более стабильным и предсказуемым.

Итог

Заявления глав SEC и CFTC о «новом дне» для криптоактивов в США представляют собой значительный сдвиг в регуляторной риторике. Анонсированное «инновационное исключение» и стремление к гармонизации усилий между ведомствами могут создать более предсказуемую и благоприятную среду для развития криптоиндустрии внутри страны. Это, в свою очередь, способно привлечь значительные инвестиции и ускорить развитие токенизации. Для российского рынка эти изменения важны как индикатор глобальных трендов и потенциальный катализатор роста стоимости криптоактивов, что напрямую влияет на экономическую эффективность майнинга и инвестиций в РФ.