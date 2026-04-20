Процесс разработки глобальных правил для стейблкоинов замедлился, что вызывает обеспокоенность у международных регуляторов. Банк международных расчетов (BIS) призвал к усилению сотрудничества между странами для предотвращения рисков фрагментации рынка.

Основной целью регуляторов является минимизация потенциальных угроз, таких как внезапные массовые выводы средств из стейблкоинов. Для этого обсуждаются различные меры защиты, включая ограничение процентных выплат и предоставление эмитентам доступа к резервам центральных банков.

BIS подчеркивает, что отсутствие единых стандартов может привести к фрагментации рынка и увеличению системных рисков. Организация призывает страны к координации усилий в разработке нормативной базы для стейблкоинов.

Что это значит для России и СНГ? Замедление процесса глобальной регуляции стейблкоинов может повлиять на развитие этого сегмента крипторынка в регионе. Российским регуляторам стоит учитывать международные тенденции при формировании собственной политики в отношении стейблкоинов.