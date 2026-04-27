Предложение хардфорка eCash и перераспределение монет Сатоши

Пол Шторц, известный в криптосообществе разработчик, представил амбициозный план по созданию хардфорка биткоина, который он назвал eCash. Инициатива, предполагаемая к реализации в 2026 году, включает в себя не только выдачу эквивалентных токенов держателям текущего BTC, но и радикальное изменение в распределении монет, изначально принадлежащих создателю биткоина, Сатоши Накамото. Предложение Шторца вызвало значительный резонанс и критику со стороны широкой аудитории.

Основная идея проекта eCash заключается в создании новой ветви блокчейна биткоина, которая будет включать в себя функционал Drivechains. Это решение призвано расширить возможности биткоина, позволяя создавать сайдчейны с различными функциями, не затрагивая при этом основной протокол. Однако наиболее спорным аспектом предложения является перераспределение примерно 1 миллиона биткоинов, которые, как считается, принадлежат Сатоши Накамото и остаются нетронутыми с момента их добычи. Шторц предлагает изъять эти монеты из обращения и распределить их среди участников новой сети eCash, аргументируя это тем, что это позволит децентрализовать владение и стимулировать развитие новой экосистемы.

Криптосообщество встретило эту инициативу крайне негативно, многие называют её «кражей» или «экспроприацией». Аргументы противников сводятся к тому, что любое принудительное изменение владения активами подрывает фундаментальные принципы децентрализации, неизменности и права собственности, на которых построен биткоин. Подобные действия могут создать опасный прецедент, ставя под сомнение безопасность и надежность всей системы. Кроме того, существует опасение, что такой хардфорк может расколоть сообщество и привести к снижению доверия к биткоину как к надежному средству сбережения.

Пол Шторц, в свою очередь, утверждает, что его предложение направлено на долгосрочное благо биткоина и его децентрализацию. Он считает, что концентрация такого большого количества монет в руках одного, пусть и анонимного, лица представляет собой потенциальный риск. Однако подавляющее большинство участников рынка и экспертов не разделяют эту точку зрения, подчеркивая, что добровольное владение активами является краеугольным камнем криптоэкономики. Дискуссия вокруг eCash и перераспределения монет Сатоши продолжает накаляться, демонстрируя глубокие разногласия внутри сообщества относительно будущего развития биткоина.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ, как и для всего мирового криптосообщества, подобные предложения представляют собой значительный риск. Любой хардфорк, особенно такой спорный, может привести к нестабильности рынка, волатильности цен на BTC и потенциальному расколу сети. В случае реализации eCash, майнерам придется выбирать, какую цепь поддерживать, что может повлиять на их доходы и инвестиции в оборудование. Инвесторам следует проявлять максимальную осторожность и внимательно следить за развитием событий, поскольку подобные инициативы могут существенно изменить ландшафт крипторынка и повлиять на долгосрочную ценность биткоина.