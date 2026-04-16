Журналисты More Perfect Union опубликовали расследование о платформах предсказаний Polymarket и Kalshi, выявив низкую точность прогнозов, проблему инсайдерской торговли и эксплуатацию экономической тревоги, а также сравнили их с гемблингом.

Критика вместо сотрудничества: расследование More Perfect Union

Американское издание More Perfect Union (MPU) опубликовало детальное видеорасследование, посвященное платформам рынков предсказаний, таким как Polymarket и Kalshi. Поводом для журналистского расследования послужило предложение от Polymarket об интеграции коэффициентов их платформы в репортажи MPU. Однако вместо партнерства, журналисты решили провести глубокий анализ бизнес-моделей обеих компаний и публичных заявлений Шейна Коплана, главы Polymarket. Основной вывод расследования заключается в том, что эти платформы, позиционирующие себя как инструменты «демократизации финансов», на самом деле эксплуатируют экономическую тревогу американского населения.

Точность прогнозов и проблема инсайдерской торговли

Один из ключевых аспектов, подвергшихся критике, — заявленная точность прогнозов. Журналисты MPU сослались на исследование Университета Вандербильта, посвященное президентским выборам в США 2024 года. Согласно этому исследованию, точность прогнозов Polymarket составила всего 67%, а Kalshi — 78%. Для сравнения, старая платформа PredictIt продемонстрировала значительно более высокий результат — 93%. Эти данные ставят под сомнение заявления Коплана, который в интервью программе «60 Minutes» называл рынки прогнозов «самым точным инструментом, который у человечества есть на данный момент».

В качестве примера расследование приводит февральский отчет о занятости в США. Участники рынка прогнозировали прирост в 60 000 рабочих мест, однако фактическая разница с итоговой цифрой достигла 150 000, что говорит о существенном расхождении между ожиданиями и реальностью.

Серьезной проблемой, выявленной в ходе расследования, стала инсайдерская торговля. Экономист Робин Хэнсон, один из идеологов современных рынков предсказаний, открыто заявил в видео, что присутствие инсайдеров на таких площадках является нормой. Сенатор США Крис Мерфи в комментарии для MPU назвал рынки прогнозов, касающиеся государственных решений, «нечестными по своей сути». Он подчеркнул, что «все ставки на действия правительства подтасованы, потому что кто-то в правительстве знает исход. Многие другие ставки тоже подтасованы — результат заранее знает узкий круг влиятельных людей». По мнению Мерфи, контракты, где тысячи людей заранее знают результат, вообще не должны быть предметом торговли.

Хотя в марте Kalshi и Polymarket анонсировали новые меры по противодействию инсайдерской торговле, опрошенные MPU эксперты выразили сомнение в их эффективности. Они считают, что платформам будет крайне сложно контролировать десятки тысяч потенциальных инсайдеров по всем типам рынков — от выхода видеоигр до статистики прослушиваний на Spotify.

Экономическая модель и вопросы регулирования

Расследование также пролило свет на распределение прибыли среди пользователей. Издание привело данные, согласно которым лишь 0,04% трейдеров аккумулируют около 70% всей прибыли на прогнозных рынках. Отчет банка Citizens показал, что в первые три месяца торговли клиенты этих платформ теряют больше денег, чем пользователи традиционных букмекерских контор. Журналист Дастин Гоукер, автор рассылки The Closing Line об индустрии азартных игр в США, отметил, что 85-90% оборота Kalshi приходится на спортивные события, а у Polymarket этот показатель составляет около 40%. Гоукер прямо назвал деятельность этих площадок гемблингом, независимо от того, как они сами себя позиционируют.

Особое внимание уделено вопросу регулирования. Федеральное регулирование через Комиссию по срочной биржевой торговле США (CFTC) предоставляет платформам значительные преимущества, освобождая их от местных налогов и требований по защите игроков. Для сравнения, в штате Нью-Йорк букмекеры обязаны платить налог в 51% и внедрять инструменты для борьбы с лудоманией. Такое неравенство уже привело к конфликтам: Kalshi получила иски от более чем десяти штатов, требующих признать ее деятельность нелицензированным гемблингом. Тем не менее, CFTC продолжает защищать текущий статус-кво. Примечательно, что стратегическим советником Polymarket и Kalshi выступает Дональд Трамп — младший.

В феврале Polymarket открыла бесплатный продуктовый магазин в Нью-Йорке. Журналисты MPU, посетившие эту точку во время съемок, расценили акцию как попытку привлечь внимание общественности к гемблинг-платформе.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Данное расследование подчеркивает риски, связанные с участием в рынках предсказаний, особенно для неопытных пользователей. Несмотря на заявления о «демократизации финансов», эти платформы демонстрируют низкую точность прогнозов и высокую концентрацию прибыли у небольшой группы трейдеров. Для инвесторов из России и СНГ, где регулирование криптовалют и подобных деривативов находится на стадии формирования, такие платформы могут представлять еще больший риск из-за отсутствия адекватной правовой защиты и возможности оспаривания спорных ситуаций. Важно критически оценивать обещания высокой доходности и понимать, что подобные площадки часто функционируют по принципам, близким к азартным играм.

Практический вывод для пользователей

Пользователям, рассматривающим участие в рынках предсказаний, следует проявлять максимальную осторожность. Необходимо тщательно изучать условия платформ, статистику их работы и отзывы, а также осознавать, что высокая волатильность и потенциальная инсайдерская торговля могут привести к значительным финансовым потерям. Не стоит полагаться на эти платформы как на надежный источник дохода или точный инструмент прогнозирования, особенно в свете выявленных расследованием проблем с точностью и этичностью их бизнес-моделей.