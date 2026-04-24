Проект Qubic завершил переход на майнинг Dogecoin, отказавшись от Monero. Новая архитектура позволяет одновременно добывать DOGE и обучать ИИ, обещая майнерам до 32% больше прибыли.

Qubic полностью перешел на майнинг Dogecoin

Проект Qubic объявил о завершении третьего этапа своей стратегии, полностью переключив вычислительные мощности на майнинг Dogecoin (DOGE) и отказавшись от добычи Monero (XMR). Это изменение знаменует собой значительную структурную перестройку, при которой ресурсы теперь распределяются между двумя ключевыми направлениями: непосредственной добычей DOGE и обучением собственной системы искусственного интеллекта Aigarth.

Ранее архитектура Qubic требовала попеременного использования вычислительных мощностей для майнинга и задач ИИ. Теперь эта проблема решена. По заявлению команды, «больше никаких компромиссов. Оба рабочих процесса функционируют одновременно на полную мощность, впервые в истории», что свидетельствует о стремлении к максимальной утилизации ресурсов.

Новая архитектура и механизм капитала

В рамках «Фазы 3» Qubic внедрил новую архитектуру, где ASIC-майнеры на 100% задействованы в добыче DOGE, а центральные и графические процессоры (CPU/GPU) полностью сосредоточены на обучении Aigarth. Это позволяет одновременно выполнять обе задачи без переключений и потерь эффективности, что было невозможно в предыдущих итерациях.

Центральным элементом новой модели является циклический механизм капитала. Согласно Qubic, добытые DOGE продаются, на вырученные средства выкупаются токены QU (собственная единица Qubic), которые затем распределяются среди участников сети. Этот подход создает постоянное давление на покупку токенов QU, одновременно поддерживая непрерывное производство DOGE.

Экономическая эффективность и сравнение с традиционным майнингом

Qubic представил первые данные о производительности за первый день работы «Фазы 3». Используя в качестве примера ASIC DG1+ с хешрейтом 13 GH/s, команда сравнила доходность своей системы с традиционными майнинговыми пулами. Результаты показали значительное преимущество:

Майнинг DOGE через Qubic: 10 314 425 QU, что эквивалентно $7.94 в день.

Майнинг DOGE на традиционных пулах: 62.31 DOGE, что составляет $6.02 в день.

Таким образом, использование системы Qubic принесло на $1.92 в день больше прибыли, что составляет примерно 32% прироста при использовании того же оборудования и тех же усилий. Это подчеркивает потенциальную экономическую выгоду для майнеров, использующих платформу Qubic.

Влияние на Dogecoin и перспективы роста

Для самой сети Dogecoin переход Qubic означает появление нового, хоть пока и относительно небольшого, участника майнинга. На данный момент доля хешрейта Qubic составляет около 0.086% (2.1 TH/s против общего хешрейта сети в 2.44 PH/s). Этого недостаточно, чтобы существенно изменить безопасность сети, производство блоков или давление на продажу DOGE. Однако это подтверждает, что миграция Qubic из теоретической фазы перешла в практическую, и теперь их модель подвергается реальному испытанию на масштабируемость.

Предыдущий опыт Qubic с майнингом XMR служил доказательством концепции их модели Useful Proof of Work, демонстрируя возможность перенаправления вычислительных ресурсов сети на внешний майнинг и последующую рециркуляцию в экономику Qubic. В ходе этого эксперимента проект достигал 45% глобального хешрейта Monero в отдельные периоды, добыл 3 496 блоков Monero и даже провел публичную демонстрацию атаки 51%.

Если хешрейт Qubic в сети DOGE продолжит расти, это может стать значимым фактором для ландшафта майнинга Dogecoin. На момент публикации DOGE торговался по цене $0.09791.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?

Для майнеров из России и стран СНГ, заинтересованных в добыче Dogecoin, переход Qubic на новую архитектуру открывает потенциально более прибыльные возможности. Увеличение доходности на 32% при использовании того же оборудования является существенным аргументом в пользу рассмотрения платформы Qubic. Однако важно учитывать, что для участия в экосистеме Qubic необходимо будет работать с их нативным токеном QU, что может потребовать дополнительных шагов по обмену и управлению активами. Также стоит внимательно следить за дальнейшим развитием проекта и его влиянием на общую стабильность и доходность майнинга DOGE.