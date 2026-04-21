ProCap Insights будет использовать данные платформы Kalshi для создания отчетов и принятия инвестиционных решений.

Компания ProCap Financial, основанная известным криптоэнтузиастом Энтони Помплиано, объявила о партнерстве с платформой прогнозных рынков Kalshi. В рамках сотрудничества ProCap Insights будет интегрировать данные Kalshi в свои исследования и отчеты.

ProCap Insights планирует выпускать аналитические материалы, посвященные отдельным прогнозным рынкам, отслеживать тренды платформы и использовать полученную информацию для принятия инвестиционных решений. Это позволит компании предоставлять клиентам более точные и актуальные данные, основанные на реальных рыночных ожиданиях.

Kalshi — это регулируемая платформа прогнозных рынков, которая позволяет пользователям делать ставки на различные экономические и политические события. Данные, собираемые платформой, отражают коллективные ожидания участников рынка и могут быть полезны для анализа и прогнозирования.

Сотрудничество ProCap Financial и Kalshi подчеркивает растущий интерес к использованию данных прогнозных рынков в инвестиционной аналитике. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности и неопределенности на финансовых рынках.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ это партнерство может стать дополнительным инструментом для анализа рынка и принятия решений. Использование данных прогнозных рынков позволяет лучше понимать ожидания участников и учитывать их в своей стратегии.