На фоне растущей конкуренции в сфере Web3 венчурные фонды сталкиваются с проблемой отсутствия уникальности, предлагая схожие услуги и заявляя об одних и тех же связях. Это снижает эффективность инвестиций и затрудняет привлечение перспективных проектов.

Web3 VC-фонды: проблема дифференциации на перенасыщенном рынке

Венчурные фонды, специализирующиеся на Web3-проектах, сталкиваются с острой проблемой дифференциации: большинство из них предлагают схожие услуги и заявляют об одних и тех же преимуществах, таких как доступ к крупным сетям и прочные связи в индустрии. Такая однородность приводит к снижению эффективности инвестиций и затрудняет поиск по-настоящему уникальных проектов, способных принести значительную прибыль. По мнению Бауэра, сооснователя TBV, молодым управляющим фондами необходим более строгий подход к формированию уникального ценностного предложения.

В условиях, когда каждый фонд утверждает, что обладает доступом к «лучшим сетям» и «сильным связям», реальная ценность этих заявлений нивелируется. Это создает ситуацию, при которой ни один из участников рынка не получает явного преимущества, а проекты, в свою очередь, не видят существенной разницы между предложениями различных инвесторов. В результате, фонды вынуждены конкурировать не за счет уникальных компетенций или предложений, а зачастую лишь за счет размера чека или скорости принятия решений, что не всегда является оптимальной стратегией для долгосрочного развития.

Ключевые аспекты формирования уникального предложения

Для того чтобы выделиться на общем фоне, Web3 VC-фондам необходимо пересмотреть свои стратегии и сосредоточиться на создании действительно уникального ценностного предложения. Это может включать в себя глубокую специализацию в определенной нише (например, DeFi, GameFi, инфраструктурные решения), разработку уникальных инструментов для поддержки портфельных компаний (техническая экспертиза, помощь в выходе на рынок, юридическая поддержка), или формирование эксклюзивной сети партнеров и менторов, недоступной для конкурентов.

Бауэр из TBV подчеркивает, что «просто заявлять о наличии связей уже недостаточно; необходимо продемонстрировать, как эти связи конвертируются в реальную ценность для стартапа». Это означает, что фонды должны не просто обещать помощь, но и активно участвовать в развитии проектов, предоставляя конкретные ресурсы и экспертизу. Например, фонд может предложить не просто финансирование, но и команду разработчиков для ускорения прототипа, или маркетинговых экспертов для запуска продукта на целевом рынке. Такой подход позволяет фондам стать не просто источником капитала, но и стратегическим партнером, что значительно повышает их привлекательность для перспективных стартапов.

Что это значит для криптоинвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, рассматривающих возможности в Web3-пространстве, ситуация с дифференциацией VC-фондов означает необходимость более тщательного анализа предложений. Важно не просто ориентироваться на громкие имена или объемы привлеченных средств, а изучать реальную добавленную стоимость, которую фонд может принести проекту. Это особенно актуально в условиях ограниченного доступа к глобальным рынкам и необходимости поиска партнеров, способных оказать поддержку в специфических условиях. Майнерам, особенно тем, кто рассматривает инвестиции в инфраструктурные Web3-проекты или новые блокчейн-технологии, следует обращать внимание на фонды, которые имеют опыт и экспертизу в этих областях, а также могут предложить доступ к технологическим решениям или партнерствам, способствующим оптимизации майнинговых операций.