Триггер события

Как защитить биткоин от потенциальных квантовых угроз без радикальных изменений в протоколе? Проект Postquant Labs представил решение, которое, по их утверждению, обеспечивает постквантовую защиту для биткоина, используя Arch Network. Это предложение обходит как идею заморозки протокола, предложенную Джеймсоном Лоппом, так и хардфорк, за который выступал Пол Шторц. Основная идея заключается в использовании внешнего уровня (L2-решения), который обрабатывает транзакции с квантово-устойчивыми подписями, а затем записывает их в основную сеть биткоина.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Проблема квантовой устойчивости биткоина не нова и обсуждается с начала 2020-х годов. В 2021 году, например, активно дебатировались различные подходы, включая внедрение новых криптографических алгоритмов через софтфорки или даже хардфорки. Предложение Джеймсона Лоппа в 2022 году заключалось в заморозке протокола биткоина, чтобы избежать потенциальных уязвимостей, но это вызвало бы значительные ограничения функциональности. Пол Шторц в 2023 году предлагал более радикальный хардфорк для интеграции квантово-устойчивых алгоритмов, что всегда сопряжено с риском разделения сети и потерей консенсуса. Подход Postquant Labs отличается тем, что он не требует изменения базового протокола биткоина. Это напоминает развитие сайдчейнов или решений второго уровня, таких как Lightning Network, которые позволяют масштабировать биткоин без изменения его ядра. В мае 2024 года, например, активно обсуждались L2-решения для повышения пропускной способности сети, и текущее предложение Postquant Labs вписывается в эту парадигму, но с акцентом на безопасность.

Цифры, которые меняют картину

Текущий алгоритм подписи биткоина, ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), считается уязвимым для достаточно мощных квантовых компьютеров. По оценкам экспертов, квантовый компьютер с 4000-8000 кубитами может взломать ECDSA за считанные часы, тогда как современные квантовые машины имеют значительно меньшее количество стабильных кубитов (например, IBM Osprey с 433 кубитами). Postquant Labs утверждает, что их решение на базе Arch Network использует постквантовые криптографические алгоритмы, которые устойчивы к известным квантовым атакам. Для российского майнера, работающего с промышленным тарифом в Иркутской области около 3-5 ₽/кВт·ч, это означает потенциальную защиту его активов. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стабильность биткоина критически важна для сохранения рублевой выручки. В редакции MinerWorld отмечают, что внедрение подобных L2-решений может снизить риск обесценивания биткоина на 15-20% в случае появления реальной квантовой угрозы в ближайшие 5-7 лет.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В краткосрочной перспективе, то есть на горизонте 3-6 месяцев, решение Postquant Labs вряд ли окажет прямое влияние на цену биткоина или его хэшрейт. Это скорее долгосрочная страховка. Однако оно может стимулировать дальнейшие исследования и разработки в области постквантовой криптографии для блокчейнов. Для российского майнинг-сообщества, которое активно развивает промышленные площадки в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Красноярский край, это означает повышение уверенности в долгосрочной ценности добываемых активов. Если решение получит широкое распространение, оно может стать частью инфраструктуры для крупных держателей биткоина и институциональных инвесторов, которые особенно чувствительны к вопросам безопасности. Российские майнеры, которые стремятся к легализации через реестр ФНС и соблюдают требования 115-ФЗ, получат дополнительный аргумент в пользу долгосрочного инвестирования в биткоин, поскольку его фундаментальная безопасность будет усилена. Это также может повлиять на доступность хостинга и ремонтных услуг, поскольку повысится общая привлекательность майнинга как бизнеса.

Предложение Postquant Labs представляет собой важный шаг в обеспечении долгосрочной безопасности биткоина. Оно демонстрирует, что проблема квантовых угроз может быть решена эволюционным путём, без необходимости радикальных изменений в базовом протоколе. Это подход, который может быть масштабирован и интегрирован в существующую экосистему, предлагая защиту без нарушения децентрализации или консенсуса сети.