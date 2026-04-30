Polymarket внедряет Chainalysis для борьбы с инсайдерской торговлей, стремясь к оценке в $15 млрд и одобрению CFTC.

За последние сутки Polymarket объявила о партнёрстве с Chainalysis для борьбы с инсайдерской торговлей на своей платформе. Это шаг направлен на укрепление доверия пользователей и получение одобрения от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Что зафиксировано

Polymarket, платформа для прогнозных рынков, внедряет инструменты Chainalysis для мониторинга и предотвращения инсайдерской торговли. Это решение стало ответом на растущие опасения пользователей и регуляторов.

Причины

Основной причиной внедрения Chainalysis стало стремление Polymarket получить одобрение CFTC и повысить доверие к платформе. Инсайдерская торговля может подорвать репутацию и привести к регуляторным санкциям.

Цифры и метрики

Polymarket стремится к оценке в $15 млрд, что делает её одной из самых перспективных компаний в сфере прогнозных рынков. Внедрение Chainalysis может увеличить эту оценку за счёт повышения прозрачности и безопасности.

Что будет дальше

После внедрения Chainalysis Polymarket планирует подать заявку на одобрение CFTC. Успешное прохождение регуляторных процедур может открыть новые возможности для платформы на международных рынках.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов важно учитывать, что внедрение подобных технологий может повысить доверие к криптовалютным платформам. Это может повлиять на доступ к международным рынкам и увеличить инвестиционную привлекательность. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные меры могут стать стандартом для криптовалютных платформ в ближайшие годы.

Кроме того, российские майнеры могут использовать опыт Polymarket для повышения прозрачности своих операций и снижения рисков регуляторных санкций. Например, внедрение аналогичных инструментов может помочь в легализации майнинга через реестр ФНС.