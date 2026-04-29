Децентрализованная биржа Polymarket опровергла обвинения в утечке данных, заявив, что опубликованные 300 тысяч записей всегда были доступны через API.

Вчера вечером децентрализованная биржа Polymarket официально опровергла обвинения в утечке данных пользователей. Ранее неизвестный пользователь под псевдонимом xorcat опубликовал на хакерском форуме архив с 300 тысячами записей, включая профили пользователей и комментарии. Однако представители платформы заявили, что эти данные всегда были публичными и доступны через API.

Что зафиксировано

Архив размером 750 МБ содержал около 10 тысяч профилей пользователей, 4 111 комментариев и более 250 тысяч активных рынков из интерфейсов Gamma и CLOB API. Также в архиве присутствовали внутренние идентификаторы клиентов и настройки вознаграждений. Автор публикации утверждал, что использовал уязвимость в прокси-сервере Axios с идентификатором CVE-2025-62718.

Причины

Polymarket объяснил ситуацию особенностью своей архитектуры. Все данные платформы хранятся в блокчейне и доступны через публичные API. Это позволяет любому пользователю получить доступ к информации без необходимости взлома. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инциденты часто возникают из-за непонимания принципов работы децентрализованных платформ.

Цифры и метрики

Объём опубликованных данных: 750 МБ

Количество профилей: 10 тысяч

Комментарии: 4 111

Активные рынки: более 250 тысяч

Что будет дальше

Polymarket рекомендовал пользователям изучить документацию API, чтобы лучше понимать, какие данные являются публичными. Команда также планирует усилить образовательную работу, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем.

Уроки для российского майнера

Российским майнерам и инвесторам важно понимать, что данные на децентрализованных платформах часто являются публичными. Это может повлиять на налоговую отчётность, так как все транзакции можно отследить через блокчейн.

Итог: Polymarket подтвердил, что опубликованные данные всегда были доступны через API, и никакой утечки не произошло. Однако инцидент подчеркивает важность понимания принципов работы децентрализованных платформ.