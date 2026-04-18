Польский парламент повторно не смог преодолеть вето президента Кароля Навроцкого на законопроект, регулирующий криптовалюты. Это решение стало очередным препятствием на пути создания правовой базы для цифровых активов в стране.

Законопроект, который был одобрен парламентом ранее, предполагал внедрение ряда мер по регулированию криптовалютного рынка, включая требования к лицензированию криптокомпаний и усиление контроля за операциями с цифровыми активами. Однако президент Навроцкий наложил вето на документ, сославшись на необходимость более тщательной проработки положений.

Попытка парламента преодолеть вето не увенчалась успехом, что оставляет вопрос регулирования криптовалют в Польше открытым. Это решение может повлиять на развитие криптоиндустрии в стране, так как отсутствие четких правовых рамок создает неопределенность для бизнеса и инвесторов.

Ситуация в Польше отражает общемировой тренд, когда регуляторы стремятся найти баланс между защитой инвесторов и поддержкой инноваций в сфере цифровых активов. В то время как некоторые страны активно внедряют регулирование, другие, как Польша, сталкиваются с трудностями в этом процессе.

Что это значит

Для Польши это означает продолжение периода неопределенности в криптовалютной сфере. Без четкого регулирования местные компании и инвесторы могут столкнуться с трудностями в легализации своей деятельности. Это также может повлиять на привлекательность Польши как юрисдикции для криптобизнеса в регионе Центральной и Восточной Европы.