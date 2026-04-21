Польский парламент не может прийти к согласию по криптозакону, что вынуждает местные компании переезжать в другие страны.

Польский парламент оказался в тупике, обсуждая законодательство о криптовалютах. Неспособность страны адаптировать местные законы к европейскому регламенту MiCA может привести к оттоку криптокомпаний за границу.

Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), принятый Европейским союзом в 2022 году, устанавливает единые правила для криптовалютного рынка в странах ЕС. Польша, как член Евросоюза, обязана привести своё законодательство в соответствие с этим документом. Однако процесс согласования затягивается из-за разногласий между политическими партиями.

Местные криптокомпании уже начали реагировать на законодательную неопределённость. Некоторые из них рассматривают возможность переезда в другие страны ЕС с более благоприятным регулированием. Это может привести к сокращению рабочих мест и потере налоговых поступлений в Польше.

Эксперты отмечают, что затягивание процесса принятия криптозаконодательства ставит Польшу в невыгодное положение по сравнению с другими странами Евросоюза. Например, Германия и Франция уже активно внедряют положения MiCA, создавая привлекательные условия для криптобизнеса.

Что это значит

Для криптоиндустрии в Польше сложившаяся ситуация создаёт неопределённость, что вынуждает компании искать более стабильные юрисдикции. Для России и СНГ это служит напоминанием о важности чёткого регулирования крипторынка для привлечения инвестиций и развития инноваций. Польский опыт показывает, что задержки в принятии законов могут привести к оттоку бизнеса и потере конкурентных преимуществ.