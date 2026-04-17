Польша не смогла преодолеть вето на закон о криптовалютах

Польский парламент не смог преодолеть вето президента на законопроект о регулировании криптовалют, что продлевает неопределённость на рынке цифровых активов страны.

Польша не смогла преодолеть вето на закон о криптовалютах

Польша столкнулась с серьёзным препятствием в регулировании криптовалютного рынка. Парламент страны не смог преодолеть вето президента Кароля Навруцкого на ключевой законопроект, направленный на установление правил для цифровых активов. Это решение продлевает период неопределённости для криптовалютного сектора в одной из крупнейших стран Евросоюза.

Законопроект, разработанный Министерством цифровизации Польши, предполагал создание правовой базы для регулирования криптовалютных операций, включая лицензирование криптобирж и меры по противодействию отмыванию денег. Однако президент Навруцкий наложил вето на документ, сославшись на недостаточную проработку некоторых положений и потенциальные риски для потребителей.

Попытка парламента преодолеть вето требовала квалифицированного большинства голосов, однако необходимую поддержку собрать не удалось. Это означает, что законопроект возвращается на доработку, а процесс его принятия может затянуться на неопределённый срок.

Отсутствие чётких правил игры создаёт сложности как для криптокомпаний, так и для инвесторов. В условиях правовой неопределённости многие игроки рынка вынуждены либо ограничивать свои операции, либо вообще уходить с польского рынка. Это может замедлить развитие криптоиндустрии в стране и снизить её привлекательность для иностранных инвестиций.

Что это значит

Для России и стран СНГ ситуация в Польше служит напоминанием о важности сбалансированного подхода к регулированию крипторынка. С одной стороны, отсутствие чётких правил создаёт риски для инвесторов и препятствует развитию отрасли. С другой — чрезмерно жёсткое регулирование может привести к оттоку капитала и технологий в более либеральные юрисдикции. Оптимальным решением могло бы стать поэтапное введение регулирования с учётом интересов всех участников рынка.

Частые вопросы

Почему президент Польши наложил вето на законопроект?
Президент Кароль Навруцкий сослался на недостаточную проработку положений законопроекта и потенциальные риски для потребителей.
Какие последствия имеет это решение для крипторынка Польши?
Продолжение правовой неопределённости может привести к ограничению операций криптокомпаний и снижению инвестиционной привлекательности рынка.
Что дальше будет с законопроектом?
Законопроект возвращается на доработку, и процесс его принятия может затянуться на неопределённый срок.

