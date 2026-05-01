Почему волатильность облигаций угрожает рынку акций больше, чем конфликт в Иране?

Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон предупреждает: рост волатильности облигаций может стать главным риском для рынка акций.

Какие факторы могут спровоцировать обвал на фондовом рынке в ближайшие месяцы? Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон считает, что главная угроза — не геополитика, а волатильность облигаций.

Триггер события

В интервью CNBC Уилсон заявил, что его главная тревога связана с ростом волатильности на рынке облигаций. По его словам, это может снизить ликвидность рынка и стать серьёзным препятствием для роста мультипликаторов акций. «Если доходность 10-летних казначейских облигаций превысит 4,50%, это станет ключевым драйвером для цен активов», — отметил он. На момент публикации доходность этих облигаций составляла 4,39%.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2023 году аналогичный рост волатильности облигаций привёл к коррекции индекса S&P 500 на 8%. Однако в апреле 2024 года индекс достиг исторического максимума, несмотря на геополитическую напряжённость. Уилсон объясняет это устойчивым ростом корпоративной прибыли. «Медианная компания в индексе Russell 3000 показывает рост прибыли на 14% в годовом выражении», — подчеркнул он.

Цифры, которые меняют картину

  • Доходность 10-летних казначейских облигаций: 4,39%.
  • Рост прибыли медианной компании в Russell 3000: 14% годовых.
  • Исторический максимум S&P 500: апрель 2024 года.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Российские инвесторы могут столкнуться с дополнительными рисками из-за курсовой волатильности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, рост доходности облигаций может усилить отток капитала из развивающихся рынков, включая Россию. В редакции MinerWorld отмечают, что это может привести к снижению ликвидности на российском фондовом рынке на 10-15% в ближайшие месяцы.

Кроме того, российские компании, зависящие от зарубежных займов, могут столкнуться с ростом стоимости заимствований. Это особенно актуально для секторов с высокой долговой нагрузкой, таких как телекоммуникации и энергетика.

Частые вопросы

Как рост волатильности облигаций повлияет на российский рынок?
Рост доходности облигаций может усилить отток капитала из развивающихся рынков, включая Россию, что снизит ликвидность на российском фондовом рынке.
Какие секторы экономики России наиболее уязвимы?
Наиболее уязвимы секторы с высокой долговой нагрузкой, такие как телекоммуникации и энергетика, из-за роста стоимости заимствований.
Каков текущий курс рубля к доллару?
По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, что делает российский рынок более чувствительным к изменениям на глобальных финансовых рынках.

