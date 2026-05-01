Какие факторы могут спровоцировать обвал на фондовом рынке в ближайшие месяцы? Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон считает, что главная угроза — не геополитика, а волатильность облигаций.

Триггер события

В интервью CNBC Уилсон заявил, что его главная тревога связана с ростом волатильности на рынке облигаций. По его словам, это может снизить ликвидность рынка и стать серьёзным препятствием для роста мультипликаторов акций. «Если доходность 10-летних казначейских облигаций превысит 4,50%, это станет ключевым драйвером для цен активов», — отметил он. На момент публикации доходность этих облигаций составляла 4,39%.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2023 году аналогичный рост волатильности облигаций привёл к коррекции индекса S&P 500 на 8%. Однако в апреле 2024 года индекс достиг исторического максимума, несмотря на геополитическую напряжённость. Уилсон объясняет это устойчивым ростом корпоративной прибыли. «Медианная компания в индексе Russell 3000 показывает рост прибыли на 14% в годовом выражении», — подчеркнул он.

Цифры, которые меняют картину

Доходность 10-летних казначейских облигаций: 4,39%.

Рост прибыли медианной компании в Russell 3000: 14% годовых.

Исторический максимум S&P 500: апрель 2024 года.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Российские инвесторы могут столкнуться с дополнительными рисками из-за курсовой волатильности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, рост доходности облигаций может усилить отток капитала из развивающихся рынков, включая Россию. Это может привести к снижению ликвидности на российском фондовом рынке на 10-15% в ближайшие месяцы.

Кроме того, российские компании, зависящие от зарубежных займов, могут столкнуться с ростом стоимости заимствований. Это особенно актуально для секторов с высокой долговой нагрузкой, таких как телекоммуникации и энергетика.