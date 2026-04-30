Член совета безопасности Arbitrum Грифф Грин раскритиковал Circle за бездействие в борьбе с хакерами и призвал пользователей продавать USDC.

Кажется парадоксальным, что стабильная монета USDC, которую многие считают безопасной альтернативой USDT, оказалась в центре скандала. Член совета безопасности Arbitrum Грифф Грин заявил, что Circle, эмитент USDC, игнорирует кражи средств, в то время как Tether активно блокирует счета хакеров.

Что не так с привычным взглядом

Многие инвесторы считают USDC более прозрачной и надежной стабильной монетой по сравнению с USDT. Однако Грин утверждает, что Circle жертвует безопасностью ради прибыли, в отличие от Tether, которая активно блокирует активы, связанные с северокорейскими хакерами.

Реальные данные

Tether уже вернула более $70 млн, заблокировав счета хакеров. Грин связывает это с корнями компании: ее создавали «криптоориентированные» люди, которые разделяют ценности индустрии. Circle он охарактеризовал как структуру, близкую по духу к Goldman Sachs, где главное — финансовые показатели.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Для Tether это возможность укрепить свою репутацию как ответственного эмитента стабильных монет. Для Circle — риск потерять доверие пользователей. Грин призвал пользователей продавать USDC, чтобы заставить компанию всерьез заняться противодействием хакерам.

Российский контекст

В России, где майнинг активно развивается в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, стабильные монеты часто используются для расчетов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, USDC и USDT играют ключевую роль в международных транзакциях. Российские майнеры, работающие легально через реестр ФНС, могут столкнуться с дополнительными рисками при использовании USDC.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные скандалы могут усилить интерес к альтернативным стабильным монетам, таким как DAI, которые менее зависимы от централизованных эмитентов.