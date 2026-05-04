Ликвидность XRP на Binance упала до уровня 2020 года, что может спровоцировать резкие колебания цены. Индекс ликвидности за 30 дней составил 0.038.

Сможет ли XRP преодолеть ключевой уровень сопротивления в $1.55 или опустится до $1.15? Ликвидность токена на крупнейшей бирже Binance достигла минимумов, невиданных с 2020 года, что создаёт условия для резких ценовых движений.

Триггер события

По данным CryptoQuant, 30-дневный индекс ликвидности XRP на Binance упал до 0.038 — это самый низкий показатель с 2020 года. Одновременно с этим XRP-ETF зафиксировали первый недельный отток средств за последние три недели, прервав серию притоков, которая привлекла почти $82 млн. Общий объём чистых притоков остаётся на уровне $1.29 млрд, а еженедельные чистые активы составляют $1.06 млрд. Подробнее — майнеры в наличии.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В марте 2024 года ликвидность XRP на Binance была на уровне 0.052, что на 37% выше текущего значения. В июле 2025 года индекс достигал 0.045, после чего цена токена выросла на 22% за месяц. Нынешняя ситуация напоминает октябрь 2020 года, когда ликвидность упала до 0.036, а цена XRP за неделю снизилась на 18%. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.

Цифры, которые меняют картину

Цена XRP: $1.41

Индекс ликвидности на Binance: 0.038

Отток из XRP-ETF: $3.71 млн за неделю

Ключевой уровень поддержки: $1.35

Ключевой уровень сопротивления: $1.55

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Тонкие ордербуки усиливают волатильность. Даже умеренный всплеск покупок или волна выкупа могут значительно повлиять на цену. В редакции MinerWorld отмечают, что при текущих условиях возможен как рост до $1.55, так и падение до $1.15, в зависимости от поведения институциональных инвесторов. Для российских майнеров, учитывая курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это означает потенциальное колебание рублёвой выручки от 103 до 147 ₽ за токен.

Разделение институционального капитала также играет роль: фонд Bitwise вывел $3.71 млн, а Canary XRPC привлёк $2.2 млн. Это указывает на фрагментацию интересов крупных игроков, что может усилить нестабильность. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на линейка Antminer.