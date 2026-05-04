Почему ликвидность XRP на Binance упала до минимумов 2020 года?

Ликвидность XRP на Binance упала до уровня 2020 года, что может спровоцировать резкие колебания цены. Индекс ликвидности за 30 дней составил 0.038.

Сможет ли XRP преодолеть ключевой уровень сопротивления в $1.55 или опустится до $1.15? Ликвидность токена на крупнейшей бирже Binance достигла минимумов, невиданных с 2020 года, что создаёт условия для резких ценовых движений.

Триггер события

По данным CryptoQuant, 30-дневный индекс ликвидности XRP на Binance упал до 0.038 — это самый низкий показатель с 2020 года. Одновременно с этим XRP-ETF зафиксировали первый недельный отток средств за последние три недели, прервав серию притоков, которая привлекла почти $82 млн. Общий объём чистых притоков остаётся на уровне $1.29 млрд, а еженедельные чистые активы составляют $1.06 млрд. Подробнее — майнеры в наличии.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В марте 2024 года ликвидность XRP на Binance была на уровне 0.052, что на 37% выше текущего значения. В июле 2025 года индекс достигал 0.045, после чего цена токена выросла на 22% за месяц. Нынешняя ситуация напоминает октябрь 2020 года, когда ликвидность упала до 0.036, а цена XRP за неделю снизилась на 18%.

Цифры, которые меняют картину

  • Цена XRP: $1.41
  • Индекс ликвидности на Binance: 0.038
  • Отток из XRP-ETF: $3.71 млн за неделю
  • Ключевой уровень поддержки: $1.35
  • Ключевой уровень сопротивления: $1.55

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Тонкие ордербуки усиливают волатильность. Даже умеренный всплеск покупок или волна выкупа могут значительно повлиять на цену. В редакции MinerWorld отмечают, что при текущих условиях возможен как рост до $1.55, так и падение до $1.15, в зависимости от поведения институциональных инвесторов. Для российских майнеров, учитывая курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это означает потенциальное колебание рублёвой выручки от 103 до 147 ₽ за токен.

Разделение институционального капитала также играет роль: фонд Bitwise вывел $3.71 млн, а Canary XRPC привлёк $2.2 млн. Это указывает на фрагментацию интересов крупных игроков, что может усилить нестабильность.

Частые вопросы

Как текущая ликвидность XRP влияет на российских майнеров?
При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 колебания цены XRP от $1.15 до $1.55 могут привести к изменению рублёвой выручки майнеров от 103 до 147 ₽ за токен.
Какие ключевые уровни поддержки и сопротивления у XRP?
Ключевой уровень поддержки XRP находится на отметке $1.35, а сопротивление — на $1.55. Прорыв этих уровней может вызвать значительные ценовые движения.
Какой был максимальный индекс ликвидности XRP на Binance в 2024 году?
Максимальный индекс ликвидности XRP на Binance в 2024 году составил 0.052 в марте, что на 37% выше текущего значения 0.038.

