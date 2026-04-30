Несмотря на снижение курса Ethereum на 8% с отметки $2460, аналитики прогнозируют рост до $3000 в мае. Рассмотрим ключевые факторы и российский контекст.

Что не так с привычным взглядом

Многие инвесторы ожидают продолжения коррекции Ethereum после снижения на 8% с локального максимума выше $2460. Однако данные указывают на возможность роста до $3000 в мае. Подробнее — майнеры в наличии.

Реальные данные

Согласно анализу Cointelegraph, Ethereum демонстрирует устойчивость на уровне поддержки $2300. Объём торгов за последнюю неделю увеличился на 15%, что указывает на растущий интерес со стороны институциональных инвесторов.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Рост курса Ethereum выгоден майнерам и держателям криптовалюты, так как увеличивает их доходы. Однако для трейдеров, играющих на понижение, это может стать проблемой. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на майнинг-хостинг в дата-центре.

Российский контекст

В России, где промышленные тарифы на электроэнергию в среднем составляют 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг Ethereum остаётся прибыльным даже при текущих ценах. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, доходность майнинга в рублях может значительно вырасти при достижении отметки $3000.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост курса Ethereum до $3000 может стимулировать увеличение числа майнинговых ферм в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.

Итог

Несмотря на временную коррекцию, Ethereum имеет все шансы достичь отметки $3000 в мае. Это может положительно сказаться на доходах майнеров и инвесторов, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию.