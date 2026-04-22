Компания Infinite, специализирующаяся на технологиях для бизнеса, объявила о запуске банковских счетов с поддержкой как традиционных финансовых операций, так и криптовалютных транзакций. Новые услуги включают возможность проведения переводов через систему ACH, банковские переводы и операции со стабильными монетами.

Платформа Infinite разработана для бизнесов, которые хотят интегрировать криптовалюты в свои финансовые операции. С помощью новых банковских счетов компании смогут легко управлять как фиатными, так и цифровыми активами, что упрощает процесс перевода средств между традиционными и криптовалютными системами.

Особенностью нового предложения является интеграция с Erebor Bank, который поддерживается известным инвестором Питером Тилем. Это партнерство позволяет Infinite предлагать своим клиентам доступ к надежным банковским услугам с поддержкой криптовалют.

Запуск таких услуг является важным шагом для компаний, которые хотят использовать преимущества криптовалют, но при этом сохранять доступ к традиционным финансовым инструментам. Infinite стремится стать мостом между миром фиатных денег и цифровых активов, предоставляя бизнесам гибкость в управлении финансами.

Что это значит

Для российских и СНГ-бизнесов это открывает новые возможности для интеграции криптовалют в свои финансовые операции. С помощью Infinite компании смогут легко переводить средства между традиционными и цифровыми активами, что особенно важно в условиях растущего интереса к криптовалютам в регионе.