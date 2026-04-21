Основатель Telegram Павел Дуров и владелец платформы X Илон Маск выступили с резкой критикой в адрес властей Европейского союза и Великобритании. По их словам, регуляторы используют законодательство о защите детей как инструмент давления на руководителей социальных сетей с целью ограничения свободы слова.

Что произошло?

Дуров опубликовал серию постов, в которых описал системные проблемы в европейских правительствах. Он утверждает, что регулирующие органы предлагают руководителям платформ неформальные договоренности об ограничении контента. Отказ от таких предложений может привести к уголовному преследованию на основе законов о защите детей.

«Когда люди сопротивляются, говорят, что это „все ради детей“. Защита детей стала стандартным юридическим и пиар-прикрытием», — заявил Дуров.

Реакция Илона Маска

Илон Маск публично поддержал позицию Дурова. Владелец X отметил, что французские прокуроры вызвали его на добровольный допрос по обвинениям в распространении запрещенных материалов. Маск назвал это расследование политической атакой.

Контекст событий

Ситуация обострилась после встречи премьер-министра Великобритании Киры Стармер с топ-менеджерами крупных соцсетей. Он предупредил представителей бизнеса о возможных последствиях, включая полный запрет доступа несовершеннолетних к платформам.

Министерство юстиции США отказало Франции в правовой помощи по делу Маска, назвав это попыткой втянуть страну в политизированный уголовный процесс.

Что это значит для России и СНГ?

Для пользователей из России и СНГ эти события подчеркивают важность защиты цифровых прав и свободы слова. Усиление регулирования в ЕС может повлиять на глобальные платформы, включая доступ к информации для русскоязычной аудитории.